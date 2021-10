I Presidenti Mattarella e Pahor a Gorizia

C’è una data ufficiale per l’attesa visita congiunta dei Presidenti Sergio Mattarella e Borut Pahor a Gorizia. I Capi di Stato di Italia e Slovenia giovedì 21 ottobre saranno nuovamente assieme per dare il via ufficiale al conto alla rovescia in vista del 2025, quando Gorizia e Nova Gorica saranno Capitale europea della cultura.

L’appuntamento era stato annunciato lo scorso maggio, quando al Quirinale erano stati ricevuti i due sindaci Rodolfo Ziberna e Klemen Miklavic, che avevano rappresentato al Presidente Mattarella la loro gratitudine per il sostegno alla candidatura.

Il programma dettagliato della visita istituzionale sarà reso noto nei prossimi giorni.