Iacop chiede delucidazioni sulla campagna pubblicitaria estiva

Secondo il consigliere regionale del Pd, Franco Iacop, la campagna promozionale regionale verso i paesi nordici non è stata efficace. Lo dimostrano le due interrogazioni, presentate la prima a fine settembre e la seconda nei giorni scorsi, sul volo Colonia-Trieste e sull’acquisto di un inserto su un settimanale tedesco. Nello specifico, Iacop ha interrogato la giunta regionale sia sull’accordo stipulato con German Wings per l’attivazione della rotta Colonia-Trieste, inizialmente partita con due voli a settimana, poi ridotta ad uno ed infine soppressa. “Operazione costata circa 90mila euro”, precisa il consigliere. Infine, l’inserto, acquistato per 24 pagine sul settimanale Focus Extra, “le cui copie sono calata negli ultimi quattro anni da 500mila a 350mila”, precisa Iacop, per sponsorizzare Grado e Aquileia. Inserto comprato con i fondi sia di Promoturismo, del Comune di Grado con l’imposta di soggiorno e da altre realtà come la Fondazione Aquileia. Ognuno per circa 100mila euro, quindi 300mila euro. Prezzo fuori mercato, “essendo quanto pubblicato formato praticamente da redazionali predisposti dalle nostre strutture”, incalza Iacop. Per quanto riguarda il volo a rispondere è stato l’assessore Sergio Emidio Bini, precisando che “il contratto stipulato con Eurowings non è legato in nessun modo all’effettiva realizzazione dei voli o al numero degli stessi. Nonostante questo, una volta informati dall’Aeroporto dell’improvvisa cancellazione di uno dei due voli settimanali tra Colonia e Trieste, quello del giovedì, Promoturismo ha bloccato il pagamento della fattura emessa a Eurowings, richiedendo uno sconto pari al 50 per cento del valore complessivo”. Il progetto Burda, ovvero l’acquisto sul settimanale tedesco, “è stato frutto di un lavoro integrato per promuovere la costa del Friuli Venezia Giulia” secondo i concetti del “fare sistema territoriale con soggetti diversi per essere competitivi e ottimizzare i fondi a disposizione su progettualità comuni per riuscire a realizzare azioni più ambiziose”.