Idee comuni 3.0, confronto nel centrosinistra

E' stato costruttivo e stimolante il dibattito che si è tenuto online questa mattina, promosso da Open Fvg, in quattro tavoli tematici per delineare il programma con cui la lista si presenterà alle prossime elezioni comunali. Hanno preso parte circa 50 tra amministratori locali del centrosinistra, fra cui tre sindaci, di Open Fvg e di altre forze politiche o liste del centrosinistra, e moltissimi cittadini impegnati nei propri territori nella società civile o più direttamente nella cultura e nella politica della propria città.

"Un’occasione di incontro e confronto che ha evidenziato la necessità di consolidare una rete di dialogo incardinato sulle tematiche politiche, da rivedere anche alla luce degli effetti di lungo periodo della pandemia, libero dall’appartenenza a questa o quella forza politica e aperto all’ascolto dei cittadini. Creare sinergia fra sensibilità e prospettive diverse, politiche e amministrative, ricentrando gli obiettivi del centrosinistra sui bisogni del territorio e dei cittadini: per Open Fvg è questa la chiave di volta per superare la frammentazione che ha caratterizzato la recente storia del centrosnistra, anche a livello regionale", spiegano gli organizzatori.

"Il filo rosso che, nel corso della mattinata, sembra aver unito tutti i tavoli è la necessità di una ridefinizione dell’architettura istituzionale della Regione ormai orfana sia delle Province che delle UTI e che dopo ormai tre anni ancora non ha trovato un nuovo assetto istituzionale capace di essere funzionale rispetto alle prospettive di crescita equilibrata dei territori, alla necessità di politiche di area vasta ed alla sempre maggiore richiesta di servizi dei cittadini, anche nei comuni più piccoli e fuori dall’orbita dell’interesse dell’ente regione, così come dei comuni capoluogo".

Quattro i tavoli tematici che hanno scandito i lavori della prima giornata di idee comuni, intitolati

· La qualità della vita nell’ambiente urbano dopo la pandemia;

· Il welfare tra vecchi e nuovi bisogni: le politiche sociali dopo il covid 19;

· La cultura e lo spettacolo, motori di sviluppo e di inclusione;

· La rappresentanza e le politiche sovracomunali dopo la controriforma della giunta Fedriga.

Coordinati rispettivamente da Giulio Lauri, Ilaria Cecot, Sabrina Morena e Matteo Polo, con la partecipazione itinerante di Furio Honsell. Filo conduttore dei quattro tavoli il Friuli Venezia Giulia dopo la pandemia e la ripartenza: la necessità di ripensare le politiche ambientali dando loro una nuova centralità, ma anche gli strumenti urbanistici, gli spazi pubblici e quelli associativi, il rapporto fra centri e periferie, i mezzi di trasporto e l’ambiente urbano in cui viviamo; il ripensamento delle politiche sociali a fronte di un sistema di welfare ormai obsoleto; la cultura come motore di ripartenza, lavoro, inclusione, dialogo interculturale dove sono fondamentali le reti di persone, associazioni, teatri e istituzioni.

Per tirare le somme del lavoro dei tavoli e aprire la campagna per le prossime elezioni amministrative un nuovo appuntamento è previsto per venerdì 30 aprile sempre online su piattaforma zoom e anche in diretta Facebook.