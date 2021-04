Idee oltre i partiti

Fu Roberto Molinaro il 14 maggio 2012 a porre in sede di Commissione Paritetica Stato-Regione, su mandato della giunta regionale presieduta da Renzo Tondo, la richiesta di una nuova norma di attuazione dello Statuto relativa alle competenze regionali in materia di istruzione, quale leva per dare un futuro al nostro territorio. Oggi, a quasi dieci anni di distanza, questo è un obiettivo che l’attuale amministrazione regionale continua a portare avanti, mentre l’ex assessore (che il 9 aprile, giorno di uscita del giornale, compie 64 anni) si è rituffato nella vita quotidiana della scuola friulana.



Cosa fa lei oggi?

“Sembrerà una cosa strana per un ex politico… ma lavoro. Il mio percorso politico-amministrativo, dopo trent’anni di attività iniziata nel mio comune Colloredo di Monte Albano nel 1975, si è concluso nella primavera del 2013 e sono tornato a fare quello che facevo prima, cioè il direttore amministrativo in un istituto scolastico, attualmente l’Isis Magrini Marchetti di Gemona. In fin dei conti, la mia storia sia politica sia professionale è sempre stata legata alla scuola. In più dallo scorso novembre sono presidente dell’Associazione delle scuole autonome dell’infanzia, che comprende 72 scuole paritarie di ispirazione cattolica collocate nelle provincie di Udine e Gorizia, facente parte della Fism nazionale”.



“Credo che quello dei giovani e della scuola sia un mondo che ha bisogno di stimoli nuovi e innovazione, dove cioè c’è molto da fare. Mi sento di poter dare ancora una mano”.“Il territorio, per avere un proprio futuro, deve impegnarsi direttamente nella scuola. Le nuove generazioni si preparano con una scuola di qualità meglio realizzabile se il decisore è vicino alla realtà di cui si deve occupare. Molti sollevano di proposito una contrapposizione fuori dal tempo tra Stato e Regioni. Se la volontà è condivisa gli inevitabili problemi, vedasi la dipendenza del personale, sono risolvibili, come hanno dimostrato esperienze già collaudate, per esempio nella Provincia di Trento. E non a caso Regioni ordinarie come Lombardia e Veneto hanno fatto addirittura un referendum per acquisire nuove competenze tra cui in cima alla lista c’è proprio la scuola. Per il Friuli-Venezia Giulia, per il suo plurilinguismo e per la sua collocazione geografica impegnarsi per una scuola regionale è certamente una grande assunzione di responsabilità ma questo è fortemente connesso con il futuro che vogliamo costruire...”“Sono cambiamenti che non si realizzano dall’oggi al domani, perché il lavoro maggiore da fare è sulla mentalità. Le resistenze sono molte e diffuse ma con gradualità si può fare. L’importante è procedere e non fare passi indietro. Oggi, chi governa ha giustamente altre priorità, ma stando alle dichiarazioni, sia il presidente Fedriga sia l’assessore Rosolen sono ben determinati a continuare su questa strada”.“Credo sia un’aspettativa di tanti, anche se manca un riferimento in termini partitici. Però, non penso sia questo il problema: il modo di fare politica è cambiato e oggi, più che i contenitori, conta di più la capacità progettuale. Creare cioè idee e contenuti, mai dimenticandosi che la politica è prima progetto e poi gestione, andando oltre agli slogan”.“Ovviamente, uno scherzo. Però già quella volta, come ancora oggi, manca una connessione tra i padri fondatori della nostra autonomia e la articolazione partitica. Una situazione che io avevo vissuto nell’immediato post terremoto. La strada politica che ho sempre cercato di percorrere è aperta a orizzonti nuovi ma ancorata saldamente alle radici. E oggi l’accelerazione data dalla pandemia e dalla crisi economica potrebbe dare nuove opportunità”.“Per i valori l’unico riferimento oggi può essere il Partito popolare europeo (Ppe). In Friuli la priorità è quella di elaborare contenuti per questo territorio che poi possano venire recepiti dalle forze politiche e anche economiche e culturali. Purtroppo, finora in questa partita non sto vedendo lanci lunghi”.