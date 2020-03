Idroelettrico, proroga per la regionalizzazione

“Riteniamo opportuno inserire nel Cura Italia la proroga del termine del 31 marzo 2020, previsto lo scorso anno nel Dl Semplificazioni in materia di regionalizzazione delle concessioni idroelettriche. La mobilitazione dei Consigli regionali per l’emergenza Covid-19, in questo momento non permetterebbe loro di legiferare con la dovuta accortezza”. A dichiararlo, il deputato pentastellato Luca Sut già intervenuto sul tema con un Question Time al MISE, dove interrogava il Ministero su quali Regioni non avessero ancora disciplinato la materia con propria legge.

“L’attività delle Regioni prosegue anche sotto emergenza Coronavirus – aggiunge Sut che, lo scorso mese, aveva incontrato i sindaci della Val Tramontina interessati dalla presenza di opere idroelettriche – ma un lavoro normativo pienamente oculato e pertinente alle esigenze dei territori necessita di condizioni che, ora, difficilmente possono sussistere. Pertanto, sto intervenendo sul DL Cura Italia, al fine di prevedere una proroga del termine, inizialmente stabilito per l’imminente 31 marzo, e con l’intento di posticiparlo ulteriormente per le Regioni che quest’anno devono ancora andare al voto".

"La gestione regionale di queste concessioni – conclude – come già evidenziato, rappresenta un’opportunità da cogliere al meglio, soprattutto per le aree montane soggette a spopolamento. Non vogliamo che la situazione che stiamo vivendo comprometta l’azione di sostegno a questi territori già in difficoltà. L’emendamento a cui sto lavorando è volto proprio a garantire la dovuta attenzione a un’occasione di sviluppo da gestire con la necessaria serenità istituzionale".