Idroelettrico, Università e Tpl in Commissione

Settimana interamente dedicata al lavoro delle Commissioni consiliari, la prossima (dal 24 al 30 gennaio), per l'Assemblea legislativa del Friuli Venezia Giulia. A essere impegnate saranno dunque la IV (due sedute), insieme alla V e al Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione (Clcv), nonché la Commissione regionale per le Pari opportunità tra uomo e donna (Crpo Fvg).

Nel frattempo, il presidente del Consiglio regionale, Piero Mauro Zanin, il governatore Massimiliano Fedriga e Sergio Bolzonello (rappresentante delle forze di Opposizione) saranno impegnati a Roma in qualità di delegati, scelti dall'Aula, per partecipare all'elezione del presidente della Repubblica. I tre Grandi Elettori Fvg, insieme ad altri 55 rappresentanti delle Regioni, si affiancheranno dunque ai 630 deputati e ai 321 senatori per addivenire alla scelta del successore di Sergio Mattarella, iniziando i lavori con la prima seduta del Parlamento allargato già fissata per lunedì 24 gennaio.

Ad animare gli scranni dell'emiciclo di piazza Oberdan a Trieste, nella stessa giornata di lunedì 24, sarà invece la IV Commissione permanente, presieduta da Mara Piccin (Forza). Sarà questo gruppo di lavoro consiliare a inaugurare la serie degli appuntamenti con il ritrovo già fissato alle 10.30 per esprimere il suo parere sulla deliberazione 1872 della Giunta regionale, legata alla legge regionale 21/2020 (Disciplina dell'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico) e, in particolare, all'articolo 25 (comma 5) dedicato alla cessione di energia a titolo gratuito da parte dei concessionari di impianti di grande derivazione d'acqua a uso idroelettrico.

La successiva giornata di martedì 25 gennaio, quindi, sarà aperta alle 11.30 dal Clcv presieduto da Roberto Cosolini (Pd), chiamato a esaminare la relazione per il triennio 2015-18 prevista dall'articolo 10 (clausola valutativa) della Lr 21/2014, inerente le norme in materia di diritto allo studio universitario. Stessa attenzione, durante la riunione alla quale sono stati invitati anche i consiglieri della VI Commissione presieduta da Giuseppe Sibau (Progetto Fvg/Ar), sarà dedicata alla relazione per gli anni accademici 2017-18, 2018-19 e 2019-20 prevista dall'articolo 12 (nuovamente la clausola valutativa) della Lr 41/2017 in tema di interventi a sostegno delle Università della terza età e della libera età nell'ambito dell'apprendimento non formale.

Sanificata l'aula consiliare come da rigoroso iter anti Covid, alle 14.30 entreranno in scena anche i componenti della V Commissione, presieduta da Diego Bernardis (Lega), chiamati ad esprimere un parere sulla delibera 21 della Giunta regionale riguardante la Lr 18/2015 (articolo 41, comma 2) sulla disciplina relativa alle indennità degli amministratori dei Municipi.

In contemporanea, ma in questo caso in modalità telematica, prenderanno il via anche le attività della Crpo Fvg, presieduta da Dusy Marcolin, che ha organizzato il webinar inaugurale della seconda edizione del progetto "Iniziamo da noi - Una storia di donne della regione Friuli Venezia Giulia". Al tema "Il valore delle donne", farà eco giovedì pomeriggio (sempre con inizio alle 14.30) la seconda parte del convegno, dedicata invece a "Il coraggio delle donne".

Sempre il 27 gennaio, ma al mattino con apertura dei confronti fissata alle 10, la presidente Piccin ha riconvocato i commissari della IV Commissione per procedere a una serie di audizioni in merito alla situazione del trasporto pubblico locale su gomma con riferimento a disservizi, difficoltà e organizzazione, alla luce delle carenze di organico e dei conseguenti tagli alle corse. Oltre all'assessore regionale a Infrastrutture e Territorio, Graziano Pizzimenti, sono attesi anche i rappresentanti dei gestori del Tpl, dei sindacati del settore e dei comitati dei lavoratori.