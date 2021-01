Idroelettrico, via libera alla norma Fvg

“La norma regionale sull’idroelettrico non è stata impugnata dal Governo nazionale. Un’ottima notizia che conferma la strada della regionalizzazione delle concessioni, aprendo il territorio alla prospettiva di un miglior impiego delle risorse provenienti dalle grandi derivazioni d’acqua, e riconoscendo il giusto seguito all’azione politica del M5S per il rilancio della montagna”. Esprime dunque soddisfazione il portavoce pentastellato a Montecitorio Luca Sut, capogruppo in Commissione Attività produttive della Camera da tempo impegnato sul fronte del superamento della gestione centralizzata degli impianti idroelettrici e “pienamente convinto dell’importanza di questo cambio di passo per la rinascita delle zone montane. Dallo scorso anno ci battiamo per un risultato che – osserva Sut - oggi sappiamo essere più vicino. Ringrazio il Ministro Patuanelli che ha creduto fortemente in una battaglia in cui, oltre a fare i conti con gli ostacoli legati all’inizio della pandemia, si è rischiato più volte un ritorno centralistico che rappresenta, invece, il passato. Ora che ci lasciamo alle spalle anche la possibilità di un’impugnazione del Testo – conclude il deputato friulano - possiamo guardare con più certezza a un futuro di riorganizzazione del mondo della produzione di energia idroelettrica che valorizzi i territori e restituisca loro maggior prosperità”.

"Grande soddisfazione per la non impugnazione del Governo" viene espressa dal Gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle, riferendosi alla legge regionale che disciplina le concessioni di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico. "Anche la Giunta lo sa, quanto ci siamo spesi in questi due mesi dall'entrata in vigore della legge regionale 21/2020 per difenderla - scrivono i pentastellati in una nota -. Determinante è stato il ruolo del ministro Stefano Patuanelli, che da subito ha elogiato il lavoro fatto in Regione e ha creduto nella norma che prevede la regionalizzazione delle concessioni di grandi derivazione a scopo idroelettrico. Un risultato importante, ma che di fatto è solo un punto di partenza".

"Adesso si convochino subito tutti gli enti locali, come prevede la legge - continuano gli esponenti del M5S -, per individuare i provvedimenti attuativi, e anche i rappresentanti dei comitati che, insieme a noi e alle altre forze di Opposizione, hanno fortemente voluto questa normativa e che di recente si sono uniti al coordinamento Grande idroelettrico dell'arco alpino nazionale".

"Il testo approvato dal Consiglio regionale prevede che, entro novanta giorni, la Giunta, sentiti i Comuni e le Comunità di montagna interessate dalle derivazioni, stabilisca i kilowatt di energia elettrica che i concessionari sono obbligati a cedere gratuitamente, oppure, se si preferisce, la loro monetizzazione, nonché le categorie dei beneficiari. Mancano solo trenta giorni per questa prima importante scadenza - conclude la nota - e non essendoci più dubbi sulla possibile impugnazione da parte del Governo, non c'è più tempo da perdere".

"Il Friuli Venezia Giulia e in particolare la sua montagna possono fare un importante passo avanti in tema di gestione sostenibile delle risorse idriche, grazie alla legge approvata ad ottobre 2020 sulle grandi derivazioni a uso idroelettrico. Ma è necessario che la Giunta regionale renda attuativa la norma, come previsto dalla legge stessa, entro 90 giorni dalla sua emanazione, in scadenza il prossimo 10 febbraio". A dirlo è Nicola Conficoni, consigliere regionale del Pd che in una interrogazione alla Giunta Fedriga chiede quale sia lo stato di attuazione della Lr 21/2020.

"Affidare le concessioni a una società mista pubblico/privato consentirà di minimizzare gli impatti e massimizzare i vantaggi derivanti dalla produzione di energia idroelettrica, generando positive ricadute concrete - afferma Conficoni nel suo comunicato - non solo per la zona montana dove si trovano gli invasi, ma per tutto il Friuli Venezia Giulia".

"Tra i benefici posti a carico dei gestori - continua l'esponente dem - non ci sono solo il pagamento di un canone a Comuni e Comunità di montagna interessati e la realizzazione di interventi di miglioramento e compensazione ambientale, ma anche la cessione gratuita di energia. Ma questi aspetti potranno prendere forma solo con l'intervento della Giunta, che speriamo avvenga senza ritardi e dopo la necessaria condivisione con i portatori di interesse, il cui coinvolgimento ha già permesso di approvare la legge a larghe intese".