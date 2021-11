Il 25 novembre tavolo Flex al Mise

“Ringraziamo la Vice ministra al Ministero dello Sviluppo economico, Alessandra Todde, per aver confermato, ancora una volta e in tempi brevi, il suo impegno verso il nostro territorio convocando il tavolo Flex al MISE il prossimo 25 novembre". Lo dichiarano in una nota la Deputata M5S Sabrina De Carlo, la Consigliera comunale Alessandra Richetti e il Consigliere regionale Andrea Ussai.

“A seguito della visita all’azienda dello scorso settembre e il successivo incontro con le sigle sindacali, era emersa forte l’importanza di incentivare competitività e progettazione, puntando sopratutto sulla differenziazione rispetto ad altre realtà, con l’obiettivo centrale di salvaguardare i posti di lavoro delle 560 persone attualmente occupate” proseguono De Carlo, Richetti e Ussai.

“Inoltre - aggiungono - nei prossimi mesi sarà importante continuare a monitorare e intervenire sull'aumento dei prezzi delle materie prime, legato alle dinamiche geopolitiche, che non deve ripercuotersi sul futuro del settore e dei lavoratori. Nel concreto, dovrà essere salvaguardata l'operatività, assicurando alle imprese l'approvvigionamento di materie prime. Impegno che sappiamo essere già presente nell’agenda di Governo” concludono.