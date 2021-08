Il 77 per cento dei cittadini 'promuove' Massimiliano Fedriga

I cittadini del Fvg ‘promuovono’ il governatore Massimiliano Fedriga. Lo certifica il sondaggio Ipsos, commissionato dalla Giunta regionale, che ha interrogato un campione di mille persone, suddivise tra le quattro ex province. Nel dettaglio, il 43% dell'ex provincia di Udine, il 25% di Pordenone, il 20% di Trieste e il 12% di Gorizia, tra Over 65 (31%), 45-54enni (26%), 55-64enni (21%), 25-34enni (14%), 35-44enni (6%) e 18-24 anni (2%).

Per il 77% degli intervistati l’operatore del Presidente, dal 9 aprile chiamato anche alla guida della Conferenza delle Regioni, è stato molto (25%) o abbastanza efficace (52%), un dato superiore a quello dell’ultima rilevazione, che a dicembre si attestava al 72% di gradimento. A premiare il lavoro di Fedriga è in particolare la gestione della pandemia: in questo caso l’86% dei corregionali si è espresso in modo favorevole (26% molto efficace e 60% abbastanza efficace).

Promosso dal 71% degli intervistati l’operato della Giunta Fvg (11% molto e 60% abbastanza efficace), anche in questo caso con una percentuale in crescita, di quattro punti, rispetto all’ultima rilevazione regionale.