Il benvenuto del sindaco al nuovo Questore di Udine

Questa mattina il Sindaco di Udine Pietro Fontanini ha ricevuto a Palazzo D’Aronco il nuovo Questore Alfredo D’Agostino.

Nel dare il benvenuto all’ospite, il primo cittadino si è detto “soddisfatto per l’arrivo del nuovo Questore nella nostra città perché, grazie a un’esperienza di oltre trent’anni al servizio dello Stato in alcune delle piazze più difficili d’Italia, ha maturato capacità per le quali è conosciuto e stimato in tutto il Paese e che gli permetteranno di affrontare le sfide rappresentate da un territorio come il nostro che, pur relativamente tranquillo, risulta esposto in prima linea al fenomeno migratorio e alle mire di chi vede nelle aree di confine opportunità per i propri traffici illeciti".

"Ma il Questore mi ha dimostrato di avere già capito che qui il terreno è reso impermeabile a tali infiltrazioni grazie a una cultura della legalità profondamente radicata nella popolazione friulana. Sono certo che la collaborazione tra questa Amministrazione e le Forze dell’Ordine, necessaria per un efficace controllo del territorio, verrà da ogni ulteriormente intensificata nell’ottica di un rapporto tra istituzioni teso esclusivamente alla tutela della sicurezza del cittadino”.