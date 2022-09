Il buon esempio di Resia spiegato sull'Appennino

La sindaca di Resia, Anna Micelli, sarà ospite in Emilia, nel Comune montano di Frassinoro, sabato primo ottobre, alle 16, nel Castello di Badia, dove si svolgerà un incontro dedicato alle opportunità e al futuro dell’economia dei comuni montani e delle comunità che ci vivono e lavorano. Nel corso dell’evento si confronteranno amministratori ed imprenditori dell’Appennino emiliano e Micelli è stata chiamata perché a Resia sta creando un nuovo modello di sviluppo per le piccole aree montane.

All’incontro, moderato dalla giornalista Carla Mazzola, parteciperanno i sindaci di Frassinoro, Oreste Cappelli, di Montefiorino (Mo), Maurizio Paladini e di Palagano (Mo), Fabio Braglia. Il punto di vista delle attività produttive e delle imprese sarà rappresentato da Carlotta Giovetti, amministratore di Trenton Spa, azienda metalmeccanica per l’agricoltura (con sede ed un filiale in montagna) e da Fabrizio Morini, amministratore di Pfm, azienda di eccellenza a Palagano, impegnata nelle lavorazioni di materiali ceramici.

Interverranno anche Giancarlo Cargioli, presidente del GAL Antico Frignano e Appennino Reggiano e Luca Sabattini, membro della commissione Politiche Economiche della Regione Emilia Romagna.

“Vivere e lavorare in montagna - sostiene Micelli - è sicuramente possibile, occorre conoscere molto bene il proprio territorio ed essere aperti mentalmente alle nuove opportunità che si possono raccogliere nella società e nel mondo economico, favorendo a livello amministrativo tutte le occasioni di sviluppo che si possono cogliere”.