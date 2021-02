Il capoluogo friulano guarda al futuro

Udine guarda al futuro con il Progetto Udine 2050, che prevede l'interramento della ferrovia tra l'area ex Safau a sudovest e lo scalo ferroviario di via Buttro a sudest, interessando una superficie complessiva di 43 ettari con tre livelli di azione: quello infrastrutturale di interramento dei binari a 10 metri sotto l'attuale piano, quello costituito da un corridoio eco tecnologico e parco urbano per "ricucire" lo strappo urbanistico tra la part Nord e Sud della città e quello di rigenerazione urbana che include il recupero delle aree dismesse (i due vuoti urbani alle estremità della linea ferroviaria) dove sorgerebbero poli scolastici, sanitari, residenziali in un'ottica di inclusione sociale e mobilità sostenibile. Il valore stimato degli interventi raggiunge la cifra di 1,5 miliardi di euro.



Si è tenuta, infatti, questa mattina una riunione online sul progetto Udine 2050 tra Sindaco di Udine Pietro Fontanini, l’Assessore alle infrastrutture e territorio della Regione Fvg Graziano Pizzimenti, il responsabile della direzione commerciale di Rfi - Sviluppo e commercializzazione territoriale Nord Est Carlo De Giuseppe, Giuseppe Romeo, referente Rfi per i progetti Venezia e Brennero, Patric Marini, project manager Rfi, Alessandro Papparotto, esperto in energie rinnovabili, project financing, finanziamenti europei, e Luca Vittori, esperto di infrastrutture viarie di Fvg Strade.



"La Regione guarda con ambizione al progetto di infrastrutturazione ferroviaria Udine2050, un obiettivo che proietta il Comune e l'intero territorio verso una direzione moderna, efficiente e sostenibile".

Questo il concetto espresso dall'assessore regionale alle Infrastrutture e territorio, Graziano Pizzimenti, a margine dell'incontro tenutosi oggi nel municipio del capoluogo friulano con il sindaco di Udine, Pietro Fontanini, i tecnici regionali di Rete ferroviaria italiana (Rfi Fvg) e i tecnici dell'Università di Udine che hanno sviluppato il progetto per l'interramento del tratto urbano della ferrovia.

"Udine2050 è un progetto ambizioso - ha evidenziato Pizzimenti -, del quale la Regione si candida a fare da regia, posto che sarà necessario mettere a punto un Accordo di programma tra la Regione stessa, Rfi ai suoi livelli regionali e superiori, Comune e soggetti che fanno capo ai sistemi urbani di mobilità e ai centri di interesse coinvolti in questo nuovo sviluppo urbanistico".

"Oggetto di una tesi universitaria, Udine2050 non si limita ad immaginare la Udine del futuro, ma si propone fin da ora come un concreto piano infrastrutturale, dal forte impatto sull'evoluzione urbanistica della città, candidato ad accedere alle risorse del Recovery Fund proprio perché rispondente ad una visione di grande respiro" ha osservato Pizzimenti.

“Questo incontro - ha commentato Fontanini - rappresenta il primo passo del percorso che porterà all’avvio del Progetto Udine 2050, grazie al quale la nostra città nei prossimi anni cambierà radicalmente volto attraverso la valorizzazione da un punto di vista economico, sociale e ambientale di interi quartieri oggi marginalizzati, il recupero delle aree dismesse nelle quali troveranno spazio abitazioni e servizi alla persona, e la creazione di infrastrutture e tecnologie all’altezza del ruolo centrale e strategico che Udine ha nell’ambito degli equilibri commerciali dell’Europa continentale”.“Oggi sono emersi due elementi importanti: il primo riguarda il fatto che Rfi abbia apprezzato il progetto, simile ad altri attualmente in fase di realizzazione in città riconducibili alla nostra per estensione e numero di abitanti, e si sia detta disponibile a entrare al più presto nel merito; il secondo riguarda la compatibilità di Udine 2050 con gli investimenti oggi in essere, a partire dai 50 milioni, cui se ne aggiungeranno altri 200, destinati dall’azienda al raddoppio della cintura esterna sulla quale verrà dirottato tutto il traffico che oggi attraversa la città tagliandola letteralmente in due”.“Desidero ringraziare i referenti di RFI per essersi dimostrati ancora una volta interlocutori attenti e consapevoli dell’importanza strategica della nostra città quale porta verso il nord Europa, i professionisti dell’Università di Udine e la Regione FVG, che d’ora in avanti farà da cabina di regia dell’intero progetto”, conclude Fontanini.