Il Comitato Abc continua la sua battaglia

Il Comitato Abc - Ambiente Bene per le Comunità, costituito da diversi cittadini di San Vito, Casarsa e paesi vicini, manifesta “perplessità dopo la presentazione pubblica del progetto di ampliamento da parte dell’Amministratore unico della Kronospan alla Terza Commissione consiliare del Comune di San Vito al Tagliamento. Quanto è stato illustrato in sede istituzionale non corrisponde al progetto così come documentato dagli elaborati allegati alla domanda di Paur, ma riguarda un progetto più ampio che include, oltre alle opere documentate dalla procedura in argomento, anche un ulteriore insediamento in un lotto della zona industriale attiguo a quello della Kronospan Italia Srl, separato dalla SR 463”.

“Ci si chiede pertanto se quanto presentato ai fini della procedura Paur sia sufficiente a valutare la compatibilità ambientale dell’intero impianto produttivo previsto e dichiarato, tra l’altro, in una sede istituzionale. Siamo rimasti sorpresi che la presentazione si sia concentrata sugli aspetti architettonici dell’impianto, senza mai affrontare il tema problematico per cui era stata invitata, ossia il rilascio di sostanze inquinanti nell’aria. Inoltre, l’Amministratore unico e l’ingegnere non sono stati in grado di rispondere alle domande rivolte dai membri della Commissione, indicando che avrebbe dovuto rispondere il tecnico, purtroppo assente”.

Il Comitato Abc, “ringraziando il Presidente, i commissari e l'amministrazione per aver accolto la richiesta di audizione, porterà venerdì all'attenzione della Commissione tutte le motivazioni della contrarietà a questo progetto che andrebbe a impattare gravemente sulle condizioni ambientali e sulla salute”, conclude la nota.