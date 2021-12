Il Comune di Aviano punta ad acquistare palazzo Cristofori

La notizia del possibile acquisto della casa natale del beato Marco da parte del Comune di Aviano è stata salutata con favore dal comitato di canonizzazione del frate seicentesco.

In particolare sta suscitando grande interesse, tra i fedeli e non solo, l’idea che all’interno di palazzo Cristofori possa essere ospitato un museo, con una sezione dedicata all’illustre concittadino che qui venne alla luce e che, nel 2003, è stato innalzato agli onori degli altari da Papa Woytila.

“Se così fosse saremmo ben onorati e felici di fornire all’amministrazione la nostra piena collaborazione", ha commentato al proposito don Luigi Stefanuto, presidente dell’organismo laico religioso che lavora per il riconoscimento della santità di padre Marco. "Già in passato sono stati molti gli storici e gli studiosi che hanno manifestato l’importanza di avere sul territorio un centro di approfondimento della vita e delle opere del beato. Per questo siamo pronti ad offrire al nascente museo la nostra adesione, nella speranza che Marco d’Aviano sia sempre più conosciuto nel mondo. Ovviamente non possiamo non ricordare pure il compianto padre Venanzio Renier, sepolto proprio nella cittadina dopo essersi speso per decenni senza sosta per la beatificazione del confratello”.

Secondo Stefanuto, all’interno di palazzo Cristofori sarebbe opportuno trovare uno spazio anche per questo cappuccino, morto nel 2008 alla soglia dei 100 anni e famosissimo in tutto il Nord Est per l’impegno e l’affabilità. Lo stesso Comune di Aviano volle premiare queste doti di padre Venanzio nominandolo cittadino onorario e realizzandogli una tomba riservata all’interno del cimitero urbano.

Nei giorni scorsi il sindaco Ilario De Marco ha spiegato che le trattative per la cessione dell’immobile sono a buon punto. Da lì la proposta di un luogo di visita storico – culturale affidato alle associazioni del territorio. Del resto non è un mistero come il beato Marco sia veneratissimo e amato nel Nord Europa tanto da aver ottenuto il favore della casa imperiale d’Austria Ungheria e aver trovato riposo a Vienna.

Non così in Italia dove spesso la storia del presule friulano è poco nota. Da anni è aperto anche un dibattito internazionale per far dichiarare il frate copatrono d’Europa. Il 12 settembre 1683 padre Marco coordinò, su ordine del Papa, le schiere cristiane e salvò Vienna dall’invasione dei Turchi, pronti a marciare su Roma e sull’intero continente.