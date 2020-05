Il Comune di Gorizia approva il taglio dell'Imu

Nuove misure economiche varate dal Comune di Gorizia per far fronte all'emergenza Covid-19. "Dopo aver sostenuto le famiglie in difficoltà con contributi, buoni spesa e altre misure, azzerando contestualmente Tosap e Tari alle attività chiuse, siamo intervenuti anche sull'Imu, approvando in Consiglio comunale una delibera che porta l'aliquota dallo 0,86 allo 0,46 per le categorie C1 e C3, ovvero per i negozi, i laboratori artigiani e altre attività, mentre per i terreni agricoli l'imposta è stata completamente azzerata", spiega il sindaco Rodolfo Ziberna.

"Inoltre, abbiamo affrontato anche la questione delle abitazioni di anziani e disabili rimaste disabitate e non affittate, per le quali le famiglie non pagheranno l'Imu. Ci sono anche diverse altre agevolazioni. Insomma, stiamo cercando di fare il massimo per far ripartire l'economia in questo difficilissimo momento ma c'è bisogno di tutti per riuscirci. Tutti dobbiamo fare la nostra parte. È fondamentale una spinta anche da parte dei cittadini che, pur in un momento di enorme difficoltà, devono cercare di guardare avanti ed essere propositivi. Ma non ho alcun dubbio sul fatto che i Goriziani sapranno lottare con le unghie e con i denti in prima linea, come hanno sempre fatto".

"Anche oggi chiudo con una bella notizia. Tiene ancora bene il blocco del contagio. Nessun nuovo caso e i positivi rimangono fermi a cinque. Dai che forse ci siamo. Un abbraccissimo a tutti", conclude Ziberna.