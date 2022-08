Il Comune di Monfalcone assume personale

Con l’obiettivo di reclutare le professionalità che siano utili al miglioramento dei servizi, in un’ottica di impiego ottimale delle risorse, la Giunta comunale ha deliberato la modifica del Piano Triennale del Fabbisogno del personale del Comune di Monfalcone per fare fronte alle sostituzioni di personale dovute a quiescenza, cessazione di contratto e a nuove e diverse esigenze dei cittadini e dell’Amministrazione.

Considerando che il personale, all’interno di ogni azienda, rappresenta un valore aggiunto, ed essendo il Comune di Monfalcone una delle più grandi “imprese” della provincia di Gorizia per numero di dipendenti, che risultano essere 271, l’Amministrazione punta molto sul riconoscimento delle competenze e sul senso di appartenenza del proprio personale, adattando il turnover alle esigenze di potenziamento e riorganizzazione dell’attività amministrativa, per garantire sia il benessere delle persone che ogni giorno prestano la propria professionalità all’interno degli uffici dell’Ente, sia per fornire servizi efficienti per i cittadini.

Con l’intento di verificare le condizioni di lavoro e il benessere dei dipendenti, il sindaco a settembre vorrà incontrare le rappresentanze sindacali dei lavoratori per concordare insieme le linee di azione per i prossimi 5 anni.

Per dare compimento alle linee di indirizzo di mandato e dare riscontro alle nuove problematiche in materia ambientale (energia, inquinamento, pianificazione del territorio) l’Amministrazione ha modificato la dotazione organica attuale dell’Ufficio Ambiente sostituendo una figura di B collaboratore amministrativo contabile con una professionalità tecnica in categoria D.

Si è ritenuto necessario individuare una figura professionale altamente specializzata di supporto alla figura del tecnico ingegnere P.O. esistente, per affrontare le problematiche relative alle bonifiche, all’amianto, all’inquinamento ambientale, alle valutazioni tecniche nei procedimenti in cui il Comune è chiamato per competenza ad esprimere un parere specifico entro le scadenze di legge (Commissioni paesaggio, procedimenti autorizzativi AUA, AIA e VIA regionali e nazionali).

Sono inoltre molti i temi ambientali di importanza strategica, fondamentali per lo sviluppo sostenibile del territorio e per la tutela della salute dei cittadini di Monfalcone, che l’Amministrazione sta affrontando e per fronteggiare i quali è necessario dotarsi di un ufficio capace di garantire risposte tempestive e altamente professionali.

È infatti già aperto il bando, consultabile sulla pagina web istituzionale del Comune, per la selezione di un Funzionario Tecnico cat. D da attribuire all’U.O. Ambiente.

È possibile presentare domanda fino alle 24.00 del 31 agosto, ed è necessario possedere i seguenti titoli accademici o equipollenti:

- diploma di laurea magistrale (L.M.) appartenente ad una delle classi LM-3 (Architettura del paesaggio); LM-4 (Architettura e ingegneria edile - Architettura); LM-23 (Ingegneria civile); LM-24 (Ingegneria dei sistemi edilizi); LM 26 (Ingegneria della sicurezza) LM-35 (Ingegneria per l’ambiente e il territorio); LM-48 (Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale); LM-75 Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio;

- diploma di laurea specialistica (LS) appartenente ad una delle classi: 3/S Architettura del paesaggio; 4/S Architettura e ingegneria edile; 28/S Ingegneria Civile; 38/S Ingegneria per l’ambiente e il territorio; 82/S Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio

- diploma di laurea di cui all’ordinamento previgente al DM 509/99 (vecchio ordinamento) in Architettura; Ingegneria civile; Ingegneria edile; Ingegneria edile-architettura; Ingegneria per l’ambiente e il territorio; Pianificazione territoriale e urbanistica; Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale; Politica del Territorio; Scienze ambientali Urbanistica; 54/S Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale.

Inoltre, per valorizzare le competenze di alcune professionalità che si occupano della cura del verde e delle piccole manutenzioni cittadine mantenendo il valore del know how professionale, delle capacità ‘nelle mani’ piuttosto che esternalizzano determinati servizi, l’Amministrazione intende assumere personale specializzato in determinati ambiti. E’ infatti attualmente aperto il bando per la selezione di 5 operai specializzati, con qualifica di giardiniere, muratore/pittore e idraulico a tempo pieno e indeterminato.

Sarà possibile presentare domanda di partecipazione alla selezione fino alle 24.00 del 31 agosto collegandosi al sito del Comune: www.comune.monfalcone.it e si dovranno possedere i seguenti requisiti: diploma di qualifica professionale triennale o titolo superiore purché attinente alle mansioni dei profili messi a concorso; attestato di frequenza del periodo scolastico obbligatorio (licenza scuola media di primo grado) ed attestato di qualifica professionale (biennale) inerente ai profili messi a concorso; attestato di frequenza del periodo scolastico obbligatorio (licenza scuola media di primo grado) ed un’esperienza lavorativa di almeno diciotto mesi.

Attualmente gli operai assunti a tempo indeterminato sono 17 (4 giardinieri, 3 muratori/pittori, 2 addetti alla segnaletica, 5 manutentori, 2 elettricisti e 1 falegname), coadiuvati da 4 interinali che si occupano della manutenzione del verde e 5 tirocinanti.

Sul sito del Comune è pubblicato anche il bando per selezionare un dirigente per l’Area Sociale e Assistenza per candidati in possesso di Laurea di cui all’ordinamento previgente al DM 509/99 (vecchio ordinamento) o laurea specialistica (LS) di cui al DM 509/99 o Laurea magistrale (LM) di cu al DM 270/04 e con le seguenti esperienze professionali: essere dipendente di ruolo delle pubbliche amministrazioni con almeno cinque anni di servizio svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso della laurea; aver ricoperto incarichi dirigenziali nelle amministrazioni pubbliche per almeno cinque anni. C’è tempo fino alle 24.00 del 31 agosto per inoltrare la candidatura.

A seguito delle consultazioni amministrative che hanno nuovamente eletto il sindaco Cisint, saranno presto avviate le procedure selettive per individuare una figura professionale di staff, con inquadramento di Funzionario di categoria D e di un dirigente per l’Area Tecnica. Essendo incarichi fiduciari, entrambi sono legati alla durata del mandato del sindaco.

Considerato che dal 1 novembre si renderà vacante per pensionamento un posto di categoria B collaboratore amministrativo contabile all’interno della U.O. Cultura-Biblioteca e Teatro, e nell’ottica di riduzione graduale delle figure di collaboratore amministrativo contabile presenti all’interno di determinati uffici a favore di figure di categoria superiore dovute anche all’evoluzione delle mansioni richieste, si procederà alla sostituzione con una figura di categoria C istruttore amministrativo/amministrativo contabile mediante procedura di mobilità oppure utilizzando le graduatorie dell’Ente.

Per consentire all’ente di dialogare con realtà vicine, cogliendo le opportunità delle cooperazioni tra diversi enti e per tutelare la minoranza slovena presente in città, sarà implementato di una unità il personale con conoscenza della lingua slovena. Sarà infatti aperta a breve la selezione pubblica per un profilo a tempo determinato di istruttore amministrativo-contabile con conoscenza della lingua slovena, che si occuperà dei progetti a valere sulla L.38/2001.

In relazione agli obblighi assunzionali di cui all’art. 3 della Legge 68/99, nonostante le riserve inserite nei concorsi precedentemente banditi, si prevede di espletare una procedura riservata alle persone con disabilità, a copertura di posti vacanti, o che a breve si renderanno tali.

Al fine di assicurare la parità di trattamento economico tra personale che svolge le funzioni di impiegato, sin dall’inizio del primo mandato del sindaco Cisint, sono stati indetti diversi concorsi per stabilizzare i dipendenti precedentemente assunti con le cooperative (alle quali vengono affidati incarichi per prestazione di servizi per garantire che determinate attività siano svolte da personale dotato di qualifiche specifiche).

Nel 2021, a fronte del pensionamento di 12 persone, sono stati assunti 32 dipendenti a tempo indeterminato e 3 a tempo determinato, di cui un dirigente di Area Tecnica. Per il 2022 finora ci sono stati 7 pensionamenti, 25 assunzioni a tempo indeterminato e 3 a tempo determinato.