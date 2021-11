Il Comune di Pasiano sostiene l’edilizia sostenibile

L’Ufficio Edilizia Privata del Comune di Pasiano informa che l’emergenza climatica in atto impone l’obbligo di mettere in campo tutte le azioni possibili al fine di perseguire gli obiettivi di salvaguardia del pianeta.

Il sindaco Edi Piccinin ricorda che l’amministrazione crede fortemente nella necessità di raggiungere gli obiettivi di Agenda 2030 e della Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile, che possono essere perseguiti anche migliorando l’impatto del costruito edilizio, e così si è posta l’obiettivo di aumentare la sensibilità di tecnici, committenza, operatori del mondo edile verso le buone pratiche per la sostenibilità ambientale in edilizia. Con delibera di Consiglio Comunale del 27 settembre 2021 è stato approvato il nuovo Regolamento per l'edilizia sostenibile che premia le buone pratiche e prevede importanti incentivi economici ai soggetti che si impegneranno a costruire secondo criteri di sostenibilità.

Promosse l’applicazione di criteri progettuali o esecutivi volti a realizzare una architettura improntata al risparmio energetico: l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili (e la riduzione dei fabbisogni di energia primaria), il contenimento delle dispersioni dell’involucro edilizio, il riuso e riutilizzo dei materiali da costruzione, la riduzione degli impatti sul sistema idraulico (che garantiranno maggior permeabilità dei fondi ed il minor impatto sulla rete delle acque bianche), il corretto orientamento del fabbricato e diritto al sole (con il rispetto della distanza necessaria al soleggiamento fra edifici), lo sfruttamento della luce naturale e la salubrità all’interno degli edifici (ventilazione dei locali) e domotica.

Il contributo straordinario - da un minimo di 5.000 a un massimo di 20 mila euro - verrà determinato annualmente con lo scopo di premiare gli esempi più virtuosi in tema di sostenibilità ambientale nell’edilizia. Questa settimana sarà pubblicato il bando, per l’annualità 2021 l’amministrazione comunale ha fissato un budget a bilancio pari a 30.000 euro. Ci sarà un mese di tempo per presentare domanda che dovrà venir inoltrata dai progettisti.

Per verificare la progettazione e realizzazione degli interventi urbanistico edilizi secondo i principi di sostenibilità l’amministrazione si avvarrà del sistema di certificazione Casa Clima e lo standard edilizio ad alto livello di comfort Passivhaus. Per informazioni sui termini del bando predisposto dall’area “Sviluppo e Tutela del Territorio” tel. 0434 – 614344 e-mail: ediliziaprivata@comune.pasianodipordenone.pn.it, www.comune.pasianodipordenone.pn.it

Inoltre, la Regione Friuli Venezia Giulia è in prima linea in questo settore ed ha attivato in collaborazione con L’Agenzia per l’Energia uno sportello di informazioni e consulenza gratuite sugli incentivi disponibili (differenziando l’accesso in tre macro aree: cittadini, imprese, Pubbliche Amministrazioni) in ambito di risparmio energetico: “Sportello Energia Fvg”.