Il Comune di Pordenone assume nove figure

Il Comune di Pordenone informa che sono stati indetti i seguenti concorsi pubblici, per esami, per la copertura di otto posti d'istruttore amministrativo contabile (categoria C – posizione economica C1) e un istruttore socio educativo (categoria C –posizione economica C1).

La domanda va inviata esclusivamente per via telematica entro le 18 del 16 gennaio 2023 utilizzando l’applicazione informatica disponibile sul sito del Comune, dove è reperibile il testo integrale del bando che riporta i requisiti necessari per la partecipazione.