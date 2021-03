Il Comune di Ruda approva il bilancio

“Il bilancio chiude senza aumentare le tasse, anzi con il riconoscimento che, nel corso degli anni, sono diminuite. Questa amministrazione è riuscita a conseguire grandi risultati nel corso degli ultimi 4 anni, anni di inteso lavoro per migliorare il nostro bellissimo paese”, questo il commento del Sindaco di Ruda Franco Lenarduzzi.

Il consiglio comunale di Ruda ha approvato il bilancio preventivo 2021-2023, ultimo prima della conclusione del mandato. Così come relazionato dall’assessore al bilancio Simone Ulian, la spesa corrente si attesta a 2.134.000 euro e non sono previsti aumenti delle imposte, prevedendo entrate Imu per 36.500 euro e Tari per 308.000 euro.

Lenarduzzi aggiunge: “Nonostante le difficoltà e le pressioni determinate dal perdurare della pandemia, l'Amministrazione Comunale di Ruda ha fatto fronte alle difficoltà, riuscendo a portare a progetto grandi opere strutturali, alcune delle quali sono in svolgimento o finite”.

Si sono sbloccati gli investimenti sull'ex Amideria Chiozza, si è lavorato sull’edilizia scolastica e si sta investendo sull’housing sociale riqualificando l’alloggio di via Udine. Per quanto riguarda viabilità e manutenzioni, si sono rifatti asfalti e marciapiedi a Saciletto, la nuova rotonda sulla statale di via Udine, sono state progettate le piste ciclabili tra Saciletto e Alture e la ristrutturazione del ponte di San Nicolò oltre alle ordinarie asfaltature e opere di manutenzione generale.

Il capogruppo d’opposizione Gianni Candotto ha espresso sostanziale soddisfazione per il lavoro svolto dell'amministrazione, annunciando voto di astensione: "Guardando i bilanci dei comuni vicini, devo fare un plauso al fatto che Ruda riesca a prevedere una spesa in conto capitale maggiore degli altri, paragonandosi a comuni molto più popolosi. Bisogna dire che il lavoro svolto è stato sicuramente positivo. Il voto d’astensione del mio gruppo deriva dal fatto che non siamo noi a vedere spendere direttamente questi fondi. Tuttavia credo che, questo gesto, nell'ultimo bilancio preventivo, sia una grande apertura di credito e di stima nei confronti dell’attuale Consiglio Comunale".

Alla fine della seduta del Consiglio Comunale è stata approvata anche l'acquisizione gratuita del fabbricato di fronte al Comune, donato dalla famiglia Grinover.