Il Comune di Udine sostiene l'istruzione

La Giunta di Udine, su proposta dell’assessore Elisabetta Marioni, ha deliberato una serie di stanziamenti a favore dell’istruzione. Il primo prevede fondi per 20mila euro in borse di studio per studenti iscritti al primo anno di corso dell’Università di Udine o al primo anno di corso post diploma all’Istituto Tecnico Superiore di Udine, attingendo a parte dei proventi del lascito di Toppo Wassermann per l’anno 2022.

Sono quattro le borse di studio previste a favore di studenti dei seguenti requisiti: residenza anagrafica in un Comune dell’ex provincia di Udine, conseguimento della maturità con una votazione finale non inferiore agli 81/100, condizioni economiche rappresentate da un valore Isee del proprio nucleo familiare non superiore a 24mila euro.

“I beneficiari della borsa di studio non possono godere di alcun altro tipo di sovvenzione. Grazie a queste misure garantiamo il diritto allo studio a giovani meritevoli le cui condizioni economiche potrebbero penalizzare il loro percorso formativo”, sottolinea l’assessore.

Progetti di espressione artistica e motoria. Programmi finalizzati al successo formativo. Percorsi di alfabetizzazione digitale e di sviluppo delle capacità logico analitiche. Proposte in tema di educazione ambientale e corretti stili di vita. Attività di doposcuola per gli alunni delle scuole secondarie di primo grado. Sono i cinque modelli che saranno finanziati dall’Amministrazione comunale con 112mila euro, attinti dal Peg. Soggetti destinatari dei contributi, le istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione: gli istituti comprensivi cittadini, l’Educandato Statale Collegio Uccellis e le scuole primarie e secondarie di primo grado paritarie di Udine.

“Tra le spese ammissibili – spiega Marioni – per le iniziative educative rientranti nel Piano dell’Offerta Formativa (Pof) anche quelle sostenute per il personale interno sia docente che amministrativo. I contributi potranno coprire fino al 90% delle spese e l’orizzonte temporale dei progetti è esteso agli anni scolastici 2022/23 e 2023/24”.