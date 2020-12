Il consenso è cosa seria

Appena intuito dove si vuole andare a parare, Gianni Bravo esordisce la chiacchierata con un aneddoto ben preciso. Siamo negli Anni ’80 e lui era segretario regionale dell’allora determinante, in qualsiasi livello di governo, Partito socialista italiano. Ed erano gli anni in cui si stava realizzando l’autostrada Alpe Adria, da Udine verso Nord, e la contestuale tangenziale ovest della città.



“Un’opera, quest’ultima, che andava a stravolgere la vita di molti residenti nei comuni attraversati e che tagliava fuori anche tante attività, come osterie e distributori di benzina – racconta Bravo –. Ebbene, senza sollevare troppo clamore, facemmo ben 30 riunioni sul territorio con le sezioni, con le amministrazioni comunali, con i gruppi delle frazioni… e alla fine l’opera si fece senza alcun contrasto e tutti furono contenti. Oggi, invece, i politici fanno grandi annunci, si sollevano opposizioni e comitati contro qualsiasi cosa e alla fine non si fa più nulla oppure si finisce per fare la cosa sbagliata”.



Bravo, poi, da presidente della Camera di Commercio di Udine fu l’inventore del marchio e del progetto di promozione Made in Friuli. Una passione per il marketing internazionale che non lo ha mai abbandonato, tanto che ancora oggi, all’età di 86 anni, guida la sua società di consulenza, la Scic, attiva in particolare nel mondo russo.



Per non alimentare il mito che si stava meglio quando si stava peggio, cosa invidia dei politici di oggi?

“Nulla. Non li invidio, ma li compiango. Perché non hanno l’umiltà di ascoltare il ‘popolo’ e soprattutto le sue necessità del momento. Pensano soltanto a quello che torna conto alla loro parte politica. E così non si vedono né progetti né sogni – perché la gente ha bisogno di sognare – mentre ci si limita a battute. Il politico deve stimolare nelle persone la voglia di pensare che domani sarà meglio di oggi e infondere entusiasmo”.



Chi è oggi in Friuli un degno erede del Psi?

“La mia generazione di politici non è orfana di padri, ne ha tanti – da Loris Fortuna a Zanfagnini padre e figlio – mentre siamo orfani di figli e nipoti”.



Dove avete sbagliato?

“Non noi, ma l’elettore, perché ha scelto persone, rette e oneste, ma di scarsa capacità politica. Il consenso, invece, è una cosa seria”.

Marketing territoriale: ha senso continuare a promuovere assieme Friuli e Trieste?

“Il Made in Friuli, che andai a presentare in ben 83 Paesi nel mondo, voleva dare delle produzioni friulane un’immagine di garanzia, ma allo stesso tempo voleva assecondare per Trieste un ruolo diverso, quello di porta per il commercio estero, sfruttando il suo porto. Alla fine loro hanno capito questa strategia e noi l’abbiamo dimenticata. Così oggi è solo Trieste che riesce a sviluppa una propria idea di futuro”.



È meglio allora chiedere a Trieste cosa vuole fare del Friuli?

“Oggi Trieste è più bravo, ha saputo creare una propria identità e una rinnovata immagine. Noi, invece, stiamo perdendo la nostra giorno dopo giorno”.



Che consigli dà ai friulani?

“Consiglio di ritrovare sé stessi, suggerisco di riscoprire la propria dignità e, se permettete, raccomando ai friulani di… tirare fuori le palle”.