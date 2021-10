Il Consiglio regionale celebra la Giornata mondiale dell'Onu

Quattro bandiere - Onu, Ue, Italia e Fvg - sventoleranno domani, domenica 24 ottobre, l'una al fianco dell'altra sulla facciata principale della sede del Consiglio regionale a Trieste. "Sarà questo - commenta il presidente del Consiglio regionale, Piero Mauro Zanin - il modo per dare il giusto risalto alla Giornata mondiale dell'Onu, istituita nel 1971 per ricordare l'entrata in vigore dello Statuto delle Nazioni Unite il 24 ottobre 1945. È una ricorrenza che, a maggior ragione in un periodo così controverso, rafforza la necessità di promuovere tra i popoli di tutto il mondo la capacità di stare insieme in un'ottica di convivenza e di tolleranza".

"Riprendendo quanto detto anche dal segretario generale dell'Onu, António Guterres, lo Statuto rimane un'ancora morale condivisa in mezzo ai marosi globali. Tutti i Paesi hanno bisogno dei valori rappresentati dalle Nazioni unite, ma è altrettanto vero - sottolinea Zanin - che le Nazioni unite stesse hanno bisogno del supporto dei Paesi e dei singoli territori per poter offrire garanzie a vantaggio di una comunità globale caratterizzata da infinite identità".

"Guardiamo con affetto e fiducia a quelle quattro bandiere unite - conclude il presidente del Cr Fvg - che rappresentano idealmente quelle di tutti i Paesi del pianeta, a partire dai 51 che il 24 ottobre 1945 avevano fondato l'organismo".