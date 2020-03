Il Consiglio regionale lavora con modalità telematiche

Il provvedimento presentato dalla Giunta Fedriga relativamente a "Ulteriori misure urgenti per fare fronte all'emergenza epidemiologica da Covid-19" sarà il primo ddl a essere esaminato dal Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia in modalità telematica (come previsto dall'art. 11 della LR 3/20) utilizzando il sistema Cisco Webex Event, ovvero attraverso la videoconferenza in programma lunedì prossimo, 30 marzo, alle ore 11, per la quale sarà anche previsto il voto palese elettronico on line.

Lo ha stabilito oggi all'unanimità la Conferenza dei presidenti dei Gruppi consiliari (Capigruppo), coordinata dal presidente dell'Assemblea legislativa, Piero Mauro Zanin, nel corso della riunione che ha aperto una serie di lavori in videoconferenza che, prima dell'Aula virtuale, proseguiranno anche con le convocazioni delle Commissioni II e IV previste tra giovedì e venerdì di questa settimana proprio per affrontare il ddl Emergenza Covid-19.

La bozza del documento, rispetto alla quale il capogruppo del Pd, Sergio Bolzonello, ha già annunciato una serie di proposte, è stata illustrata dall'assessore Fvg alle Autonomie locali, Pierpaolo Roberti, che ha evidenziato la necessità di procedere celermente in quanto vi sono scadenze imminenti da prorogare per bandi e contributi, prevedendo anche l'erogazione in via anticipata (fino a un massimo del 90 per cento) degli incentivi regionali già concessi e impegnati. Inoltre, il ddl contempla anche il rinvio delle elezioni amministrative per il rinnovo degli organi comunali a una data compresa fra il 4 ottobre e il 13 dicembre di quest'anno. Roberti ha infine auspicato che, in considerazione dei pochi articoli che compongono il disegno di legge, si possa discutere e concordare gli emendamenti prima dell'Aula.

"Ringrazio Opposizioni e Maggioranza - ha commentato al termine Zanin - per la disponibilità e il senso di responsabilità dimostrati nel concordare sull'opportunità di avviare modalità lavorative sperimentali a tutela della salute collettiva e, nel contempo, di garantire l'operatività legislativa che è fondamentale per sostenere l'economia del territorio in questo momento di grande difficoltà per tutti".

"Saremo anche tra i primi Consigli regionali in Italia - ha evidenziato ancora il presidente - a utilizzare la videoconferenza per l'Aula e, soprattutto, apriremo in assoluto la strada al voto telematico on line. Se, come auspico, andrà tutto bene, ci aspetta un periodo di lavoro molto serrato per essere sempre più efficaci nell'attività di supporto a cittadini e imprese del Friuli Venezia Giulia".

La Conferenza dei Capigruppo ha quindi approvato le nuove modalità emergenziali per espletare le future attività consiliari, prevedendo che prima di ogni convocazione dell'Aula si verifichi l'opportunità o meno di svolgerla in videoconferenza. Via libera senza ulteriori verifiche, invece, per Conferenza Capigruppo, Ufficio di Presidenza e Commissioni.

In vista dell'esordio telematico, con il supporto di Insiel i componenti dell'Assemblea legislativa regionale effettueranno una prova generale venerdì mattina.