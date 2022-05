Il Consiglio regionale ricorda Gaetano Valenti

In apertura della seduta del Consiglio regionale, l'Aula ha voluto ricordare l'ex consigliere Gaetano Valenti, scomparso di recente a Gorizia, la città dove la famiglia - originaria di Parenzo, in Istria - si era trasferita nei drammatici anni dell'esodo.

È stato ricordato che a Gorizia la famiglia Valenti ha dato molto: il padre Umberto, uno dei ragazzi del '99, vi aveva trasferito la sua attività professionale e il figlio Gaetano vi ha potuto studiare fino a costruire una brillante carriera da commercialista, senza peraltro mai allentare il legame con la terra natale. L'ex sindaco Valenti è stato infatti presidente del comitato provinciale dell'Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia e ha partecipato con assiduità, fino all'ultimo, alle cerimonie del Giorno del Ricordo e agli altri eventi organizzati dall'associazione.

Il presidente Piero Mauro Zanin ha poi riassunto la carriera politica di Valenti, iniziata negli anni Novanta, quando decise di candidarsi a sindaco di Gorizia e i cittadini gli concessero fiducia per due mandati consecutivi, dal 1994 al 2002. In seguito Valenti venne eletto per due volte in Consiglio regionale, prima con Forza Italia e poi con il Popolo della Libertà, e frequentò l'Aula dal 2003 al 2013, ricoprendo nella X legislatura il ruolo di presidente della Prima Commissione permanente.

È stato anche ricordato l'approccio di Valenti alla politica, molto concreto e senza fronzoli, da alpino qual era stato, una schiettezza apprezzata anche da molti avversari politici. Il legame con l'Istria - ha concluso la Presidenza - è rimasto saldo fino agli ultimi giorni della sua vita, tanto che l'orchestra di fiati Città di Gorizia ha eseguito al suo funerale l'Inno all'Istria, su espresso desiderio dello stesso ex consigliere. Alla famiglia sono state rivolte le condoglianze dell'intera assemblea legislativa.