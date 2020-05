Un drappo bianco è stato issato sulla facciata del palazzo in piazza Oberdan, a Trieste, per ricordare la strage di Capaci del 23 maggio 1992 in cui morirono il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. La strage di mafia provocò in tutto anche 23 feriti, fra i quali gli agenti Paolo Capuzza, Angelo Corbo, Gaspare Cervello e l'autista Giuseppe Costanza.