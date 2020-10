Il Console Clemens Manti ad Area Science Park

Visita questo pomeriggio in Area Science Park del Console Generale della Repubblica d'Austria a Milano, Clemens Manti, accompagnato dal Console Onorario della Repubblica d'Austria in Friuli Venezia Giulia Sabrina Strolego. Ad accogliere il diplomatico sono stati il Presidente di Area Sergio Paoletti e il Direttore generale Stefano Casaleggi.

Manti si è sempre dedicato in particolar modo alla diplomazia negli ambiti dell'innovazione e della cultura ed è stato direttore dell'Office of Science and Technology Austria-Osta a Washington DC per quattro anni. Di qui l’interesse a conoscere da vicino una città come Trieste, città europea della scienza 2020 e, in particolare, il sistema Area Science Park attivo, oltre che nelle attività di ricerca e sviluppo, nel sostegno all’innovazione delle imprese. Filone questo potenziato negli ultimi anni grazie ad ARGO, l’ecosistema nato per favorire l’integrazione di risorse e competenze pubbliche e private, frutto di un Protocollo Istituzionale tra MIUR, MISE e Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, coordinato da Area.

Nel corso dell’incontro sono stati illustrati al Console Generale alcuni progetti internazionali che vedono la collaborazione con istituzioni e imprese austriache. Il presidente Paoletti ha infine illustrato “The Trieste Declaration of Human Duties”, la Carta dei Doveri Umani, un codice di etica e responsabilità condivisa sulla salvaguardia della dignità umana, la protezione dell’ambiente e il mantenimento della pace fra i popoli, rilanciata poche settimane fa durante ESOF2020.

Lasciato il campus di Padriciano di Area Science Park, il Console si è recato a Basovizza per conoscere il laboratorio e le attività di Elettra Sincrotrone Trieste. La visita prosegue anche domani con una tappa a Udine dove il console incontrerà esponenti di Friuli Innovazione.