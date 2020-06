Il costo della politica è meglio sia pubblico

Lo scandalo dei rimborsi ebbe l’effetto di riaccendere la discussione sui costi della politica. Il dibattito era tra chi riteneva fosse giusto assegnare comunque fondi pubblici e chi invece auspicava che per finanziare la propria attività i politici dovessero fare affidamento solo su donazioni ovvero contributi esterni e privati. La via scelta è stata la prima. Franco Iacop, consigliere

regionale del Pd conferma che la strada intrapresa è stata quella giusta: “Era opportuno fare chiarezza, anche se alla fine la sensazione è che ci sia stato un certo eccesso nel voler cercare un reato in qualsiasi atto, passando come spesso accade da un versante all’altro, dall’acquisto dell’auto di lusso alla contestazione del rimborso per un cena avvenuta assieme a quattro sindaci. Insomma si è finiti per criminalizzare tutto con il risultato che si è un po’ esagerato. Bene dunque l’arrivo di norme che hanno chiarito cosa fare e che hanno moderato i livelli di spesa che, ripeto per noi erano la norma, imponendo anche una cura dimagrante salutare. Dobbiamo però riconoscere che fare politica costa e che sia indispensabile fare una riflessione perché fare attività politica significa fare anche formazione, informazione e partecipazione che vanno controllate ma non demonizzate. Un domani avrai una classe politica preparata e responsabile solo se gli dai gli strumenti per crescere”. Mauro Bordin capogruppo della Lega Nord in Consiglio regionale conferma che i tempi sono cambiati e che oggi le spese sono decisamente più limitate e sotto controllo rispetto al passato. “Il sistema introdotto nella passata legislatura mi pare stia funzionando bene anche perché fondamentalmente toglie di mezzo qualsiasi tipo di dubbio o contestazione e garantisce anche la necessaria serenità ai consiglieri”. Anche a Bordin abbiamo chiesto se e come debba essere sostenuta



economicamente l’attività politica. Il capogruppo della Lega non ha dubbi nel preferire un sistema di finanziamento regolato e pubblico: “In tutta sincerità preferisco un sistema di finanziamento pubblico per la semplice ragione che, quando si tratta di donazioni private, inevitabilmente espongono il politico a situazioni delicate per quanto il rapporto possa essere trasparente. Per dirla ancora più chiaramente, il modello americano mi convince poco. Molto meglio che, con i dovuti equilibri, la politica possa lavorare serenamente e contando su risorse certe, in maniera tale da essere indipendente. Credo che se il nostro Paese voglia tornare a crescere, non si possa prescindere da una politica che riacquista autorevolezza che a sua volta è collegata all’autonomia e alla possibilità di decidere senza dover essere costretti a troppi compromessi”.