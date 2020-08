Il Cpr di Gradisca diventi zona rossa come la Cavarzerani

“Grazie al provvedimento del sindaco di Udine Pietro Fontanini la Cavarzerani rimarrà zona rossa fino al 25 agosto. Farebbe bene anche il sindaco di Gradisca d’Isonzo, Linda Tomasinsig, a richiedere al suo Governo e agli organi Statali competenti una misura analoga per il Cpr ed il Cara. Ciò permetterebbe di evitare ulteriori disordini e anche un’eventuale emergenza sanitaria dovuta ai clandestini lì alloggiati. Da politico, ma anche da residente, mi sembra il minimo che si possa chiedere ed esigere”.



La proposta di istituire una zona rossa presso il centro di accoglienza gradiscano arriva dal consigliere regionale della Lega, Diego Bernardis. In particolare l’esponente del Carroccio punta il dito sulle politiche di accoglienza del Governo giallorosso e afferma: “Alla luce di quanto accaduto al Cpr, dove, lo ricordo, alloggiano clandestini con precedenti penali, già schedati o segnalati per illeciti, mi chiedo perché il Ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, e il Ministro degli Interni, Luciana Lamorgese, non hanno risolto il nodo dei respingimenti e dei rimpatri. La titolare del Viminale dovrebbe seguire il buon esempio dell’ex Ministro Matteo Salvini e, anziché lamentarsi, curare e seguire le Forze dell'ordine che fanno miracoli per mantenere la legalità nel nostro Paese”.