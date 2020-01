Il decreto Scuola? Penalizza i precari

"Molti precari e "ingabbiati" penalizzati dal decreto Scuola chiedono lumi sull'iter di tale provvedimento (voluto da M5S, PD, IV e LEU), nella speranza che nel frattempo cada il Governo e si possa rimetterci mano. I bandi legati al decreto - spiega il senatore Mario Pittoni, presidente della commissione Cultura a palazzo Madama e responsabile Istruzione della Lega - vanno corredati delle tabelle dei posti resi disponibili per regione e per classe di concorso, possibilmente non a fantasia per non produrre vincitori senza cattedra come nel 2016. È lecito quindi supporre che il ministro dell'Istruzione attenda l'esito delle domande di pensionamento".