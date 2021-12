Il Difensore Civico sarà presente anche a Tolmezzo

L’amministrazione comunale di Tolmezzo, nella persona del sindaco Francesco Brollo, e il difensore civico Arrigo De Pauli hanno sottoscritto la convenzione che rende possibile l’estensione delle funzioni di difensore civico anche nei confronti del Comune a tutela del cittadino in collaborazione con l’amministrazione pubblica.



Al contempo sarà attivata, accanto alle sedi istituzionali di Trieste e Udine, anche quella di Tolmezzo, presso il palazzo della Regione, dove il difensore civico potrà incontrare le persone che ne faranno richiesta l’ultimo lunedì di ogni mese previo appuntamento.



Si ricorda che al difensore civico sono state attribuite altresì le funzioni di Garante per il diritto alla salute (L.R. 9/2019) nonché le funzioni di garanzia per gli utenti degli alloggi di edilizia residenziale pubblica della Regione (L.R. 14/2019).



Inoltre, è prevista la possibilità di attribuire mediante apposita convenzione al Difensore civico le funzioni di difesa civica con riferimento ai Comuni e agli altri enti locali territoriali della Regione.



Ulteriori informazioni sulle competenze del difensore civico sono disponibili nella pagina dedicata: https://www.consiglio.regione.fvg.it/cms/pagine/Difensore/