Il Friuli celebra la prima Giornata regionale della restituzione dell'Onore

Giovedì 1° luglio si celebra la prima Giornata regionale della restituzione dell'Onore, ma già oggi, in Friuli, prenderanno il via le inizitive.

Istituita grazie alla proposta di legge a primo firmatario il presidente dell'Assemblea legislativa Fvg, Piero Mauro Zanin, ed approvata all'unanimità dall'Aula è stata convertita in legge (Lr 7/2021) lo scorso 28 maggio. La conferenza dei Capigruppo e l'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale si riuniranno in Municipio a Cercivento, alle ore 16, "testimoniando così - spiega Zanin - la concreta vicinanza istituzionale del Consiglio a un evento storico che si ripeterà ogni anno lo stesso giorno. A causa del distanziamento imposto dalle regole Covid - aggiunge - non siamo riusciti a svolgere una seduta d'Aula ma sarà comunque una presenza ufficiale importante".



"Ridare dignità ai soldati italiani che hanno perso la vita nel corso della Prima Guerra Mondiale per mano di esecuzioni stabilite da tribunali sommari - commenta ancora Zanin - è un nostro preciso dovere che ci porta non a caso a Cercivento, località simbolo dell'immane quanto indimenticata tragedia poiché teatro, il 1 luglio 1916, della fucilazione di Silvio Gaetano Ortis, Basilio Matiz, Giovan Battista Corradazzi e Angelo Massaro".



Il programma della Giornata, interamente aperto al pubblico, inizierà alle 17.15 con il ritrovo nel, la celebrazione della Santa Messa e poi il corteo fino aldove, oltre agli interventi delle autorità, sono previsti l'alzabandiera e la deposizione di una corona d'alloro prima dell'esibizione del Coro Teresina Unfer, con le musiche di Maieron.Le iniziative collegate alla Giornata dell'Onore, come detto, prenderanno il via già oggi,, con l'ascesa organizzata dalla, obiettivo della missione suicida ordinata al battaglione cui appartenevano i soldati friulani fucilati per essersi opposti a un ordine irricevibile. Insieme al presidente della Società della Ragione, Massimo Brianese, vi prenderanno parte Zanin e l'ex sottosegretario alla Giustizia, Franco Corleone.Infine, sempre oggi, ma a, alle 20.30 nella sala cinema Daniel verrà proiettato il docufilm "" realizzato da Agenzia Regione Cronache.