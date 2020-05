Il Friuli del 1976 sia un modello per l'attuale emergenza

Un minuto di silenzio chiesto dal presidente Piero Mauro Zanin ha aperto il Consiglio regionale per ricordare, nell'auditorium di Udine intitolato ad Antonio Comelli, protagonista della ricostruzione del Friuli, l'anniversario del terremoto del 6 maggio del 1976.

"Comelli, colui che fu il principale protagonista della ricostruzione del Friuli dopo che, fino a quel momento, il nostro territorio era considerato realtà marginale nel contesto economico e produttivo italiano - ha esordito Zanin - e con lui gli esponenti regionali di allora, i sindaci, i tecnici e i funzionari pubblici hanno scritto le pagine più belle di una ricostruzione che ancora oggi viene additata nel mondo come un modello riuscito in termini di rapidità e concretezza di risultati".

Per il presidente del Cr Fvg, quindi, "la seduta odierna rappresenta per noi tutti un doveroso riconoscimento ai protagonisti dell'emergenza post-sisma e della rinascita del Friuli Venezia Giulia che ha assicurato occupazione e sviluppo con la ripartenza del tessuto industriale, del vasto patrimonio edilizio, culturale ed ecclesiastico, sostenendo le piccole e medie imprese e gli investimenti nelle grandi infrastrutture strategiche che hanno proiettato la regione al centro della nuova Europa". "La nostra specialità ha assicurato spazi di manovra che sono valsi un riconoscimento unanime per la concretezza e l'efficacia delle azioni messe in campo" ha evidenziato Zanin, ribadendo che "l'esperienza del Friuli ha insegnato che per affrontare una catastrofe di grandi dimensioni non si possono utilizzare soltanto strumenti ordinari ma anche procedure speciali. La prima legge statale organica della ricostruzione, prevedeva infatti la possibilità per la regione di operare in deroga alle norme vigenti, fermo restando il rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico".

"Gli atti preordinati agli interventi sul territorio attraverso i sindaci-funzionari delegati - ha sottolineato il presidente dell'Assemblea - furono così sottratti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti e la gestione economico-amministrativa della ricostruzione, attraverso la segreteria generale straordinaria, venne separata dalla contabilità della regione. "Il corpus legislativo del Friuli Venezia Giulia, prodotto nel corso di quattro legislature, costituisce ancora oggi - ha aggiunto Zanin - un riferimento di studio e di esperienza per altre realtà colpite da calamità naturali. Le stesse forze politiche, pur non rinunciando alla loro identità, hanno saputo ricercare e costruire in poco più di un quindicennio, attraverso i rappresentanti in Parlamento e in Regione, convergenze in nome del comune obiettivo di operare per la rinascita delle comunità terremotate".

"L'emergenza che stiamo affrontando - ha concluso il presidente del Cr Fvg prima di invitare l'Aula a osservare un minuto di silenzio - impegna e impegnerà ancora a lungo questa Assemblea, i sindaci, le strutture sanitarie e gli uffici regionali. Dobbiamo affrontarla nei prossimi mesi con la determinazione e la forza di volontà che hanno animato i colleghi delle legislature di allora, sapendo di dover contrastare le criticità derivanti da una crisi economica e sociale che presenta contorni di inaudita gravità, nella consapevolezza di dover sconfiggere l'incertezza e la paura nel futuro che tocca larga parte della popolazione".

"La tragica esperienza del 1976 ci ha dimostrato come sindaci e amministratori della Regione e della Provincia di Udine abbiano ricostruito il Friuli dalle macerie del terremoto, dando prova di grande responsabilità e lasciando ai loro figli un'importante eredità socio-economica e culturale", dichiara il capogruppo della Lega, Mauro Bordin. "Oggi tocca a noi. Il Friuli ha ancora la forza, il coraggio e soprattutto i valori necessari per rinascere dall'emergenza che stiamo vivendo. Se le risorse dei cittadini venissero gestite dalla Regione - sottolinea Bordin - possiamo immaginare una ricostruzione come nel 1976, così da poter lasciare con orgoglio il testimone ai nostri figli come fecero i nostri padri".

Bordin conclude citando un passaggio dell'intervento del 1976 - Difendiamo un popolo - di mons. Battisti, "E' necessario che il popolo friulano assuma la gestione della ricostruzione... Soltanto allora la ricostruzione sarà autentica promozione umana, perché opera di tutto un popolo che diventa soggetto attivo della sua storia e artefice del suo futuro".

"Ci sono date spartiacque, date che segnano un prima e un dopo: per il Fvg questa data è il 6 maggio 1976. Bastarono 58 secondi per radere al suolo interi paesi, distruggere migliaia di case, e soprattutto strappare alla vita quasi mille persone. Da quel giorno il Fvg non fu più lo stesso: grazie agli aiuti della Regione, del governo e della comunità internazionale, grazie alla capacità di Luigi Zamberletti e soprattutto grazie al suo popolo il FVG seppe rinascere dalle macerie. Senza cedere alla rassegnazione ma rimboccandosi le maniche riuscì a cambiare volto e dare un nuovo futuro a queste terre, senza tuttavia farle perderle l’identità. Una ricostruzione divenuta esempio quantomai attuale”, afferma in una nota Sandra Savino, deputata e coordinatrice regionale di Forza Italia FVG.