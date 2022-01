Il Friuli finisce in un'interrogazione parlamentare

Cosa aspetta l’Italia a essere più europea? È questa la domanda ‘incorporata’ all’interrogazione che il deputato goriziano Guido Germano Pettarin ha appena presentato al Governo, in particolare al Ministro dell’Interno.

Più precisamente chiede “quali azioni intenda finalmente mettere in campo il Governo per arrivare alla ratifica della Carta Europea delle Lingue Minoritarie e per tutelare le lingue minoritarie e adeguarsi ai migliori comportamenti comunitari”.

Lo spunto di questa azione parlamentare arriva proprio dalla nostra testata. Infatti, Pattarin cita e mette agli atti l’editoriale firmato dal direttore Rossano Cattivello e apparso sul numero del settimanale del 17 settembre. Cattivello parte dal paradosso storico che, se al parlamento di Vienna dell’Impero asburgico fino al 1918 c’erano ben due rappresentanti della comunità friulana, nel parlamento italiano attuale per i nostri rappresentanti è persino vietato esprimersi nella nostra lingua.

Tutto questo nonostante nel frattempo (oltre un secolo) siano state scritte e condivise nel 1948 la Dichiarazione universale dei diritti umani, nel 1992 la Dichiarazione delle Nazioni Unite diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali o etniche, religiose e linguistiche e che nel 1999 lo Stato Italiano, in attuazione della sua Costituzione, ha emanato la legge 482 che introduce le Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche.

L’editoriale, poi, lancia l’allarme sulle conseguenze che il taglio dei parlamentari e la ridefinizione dei collegi elettorali porteranno sulla rappresentanza friulana, sottolineando che invece “uno Stato moderno prevede al parlamento seggi riservati alle proprie minoranze storiche”, come già fanno diverse nazioni dell’Unione Europa.

“L’Unione Europea che oggi viviamo non è, ancora, quella che vogliamo", commenta Pettarin. "Purtroppo è ancora troppo una Europa delle burocrazie e troppo poco una Europa dei Popoli. Anche grazie alla coscienza della indispensabile unità che la pandemia sanitaria ed economica ha scolpito nei cuori e nelle menti degli europei, abbiamo fatto di certo passi avanti. Ma non sono sufficienti. E lo sono ancor meno quando si tratta di diritti essenziali come il sacrosanto diritto, e secondo me dovere, di parlare nella lingua dei propri genitori. In ciò la tutela delle lingue cosiddette minoritarie è essenziale: una realtà fattuale con un enorme carico simbolico".

"I nostri popoli devono avere una Europa Comune nella quale esprimere al meglio le proprie radici e matrici. In ciò l’Italia ha gravi ritardi, che dobbiamo assolutamente superare. Confido che questa ennesima interrogazione ci dia modo di farlo, ma non abbasseremo la guardia fino a che non avremo raggiunto l’obiettivo: una Europa in cui tutti gli europei si sentano davvero a casa propria”.