Il Friuli ricorda l'11 settembre 2001

L'11 settembre 2001 è scolpito nella memoria di ognuno di noi. Le immagini, scioccanti, delle Twin Towers colpite da due aereri di linea sono diventate il simbolo di quel giorno di 19 anni fa, quando Al Qaida colpì luoghi simbolo degli Stati Uniti.

Oggi, 19 anni dopo, al posto delle Torri Gemelle, simbolo di New York, sorge un memoriale dedicato alle 2.974 vittime morte nell'attentato.

Tanti i messaggi di cordoglio e i ricordi postati oggi sui social.

Il governatore Massimiliano Fedrigaha dedicato una preghiera alle vittime.

🕯️ Una preghiera per vittime innocenti della tragedia che 19 anni fa scosse il mondo intero. Nessuno vi cancellerà dalla memoria del tempo.#11settembre 🇺🇸 pic.twitter.com/XeLvKVecNw — staff @M_Fedriga (@staff_M_Fedriga) September 11, 2020

Riccardo Riccardi, vice presidente della Regione, dedica il suo tweet "in memoria delle 2974 persone che hanno perso la vita nel tragico attentato terroristico alle Twin Towers. Una preghiera per non dimenticare, mai".

19 anni dopo, in memoria delle 2974 persone che hanno perso la vita nel tragico attentato terroristico alle #TwinTowers. Una preghiera per non dimenticare, mai. #11settembre2001 #September11 #TorriGemelle #NewYork pic.twitter.com/C0Cp7WWI3X — Riccardo Riccardi (@Riccardi_FVG) September 11, 2020

Gli fanno eco Marco Dreosto, europarlamentare della Lega, con 'Never Forget' e la coordinatrice Forza Italia Fvg Sandra Savino.