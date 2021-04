Il Friuli Venezia Giulia da lunedì torna in zona gialla

Il Friuli Venezia Giulia torna in zona gialla. Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, firmerà in giornata le nuove ordinanze, che andranno in vigore a partire dal 26 aprile.

Accanto al Fvg, torneranno in giallo Trentino Alto Adige, Veneto, Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Abruzzo, Umbria, Marche, Campania e Molise.

Sono in area arancione Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Valle d’Aosta. Resta in fascia rossa solo la Sardegna.

COSA CAMBIA. Con la zona gialla, saranno consentiti gli spostamenti fuori regione e le visite in casa di parenti e amici saranno estese a quattro persone, che potranno portare con sé anche figli minori o familiari non autosufficienti.

Novità anche per le scuole superiori, che torneranno in presenza almeno al 70%. Bar e ristoranti riaprono, all’aperto, a pranzo e a cena.

Ripartono anche il settore spettacolo e cultura: via libera a mostre, concerti e performance teatrali, all’aperto e all’interno, ma con limiti di capienza. Sarà consentito lo svolgimento all’aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto.