Il Friuli Venezia Giulia resta ancora in zona gialla

Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato la nuova ordinanza che prevede il prolungamento della zona gialla per il Friuli Venezia Giulia per altri 15 giorni, a partire da lunedì 27 dicembre.

La nostra regione era stata la prima a cambiare colore, dal 29 novembre, in seguito all'incremento dei ricoveri in terapia intensiva e nei reparti ordinari. Al momento, si legge nell'ordinanza, il Friuli Venezia Giulia presenta un'incidenza di 419,9 casi ogni centomila abitanti, un tasso di occupazione di posti letto in area medica pari al 22% e del 14,9% in terapia intensiva.

"Pertanto - si legge - è necessario reiterare, per ulteriori quindici giorni, le misure dell'ordinanza del 26 novembre 2021, ferma restando la possibilità di una nuova classificazione".

Analoga misura per la Calabria, entrata in zona gialla dal 13 dicembre. Al momento, restano in fascia gialla anche Liguria, Marche, Veneto e le Province di Trento e di Bolzano.

Ricordiamo che l'ingresso in zona gialla scatta con un occupazione superiore al 10% delle terapie intensive e se, contemporaneamente, l’area medica supera il 15% di ricoveri Covid. Il passaggio in arancione scatta quando le terapie intensive superano il 20% di pazienti Covid e, contemporaneamente, negli altri reparti i ricoveri superano il 30%.