Sarà una serata storica, quella di mercoledì 18 dicembre, all’Auditorium Enaip Fvg di Pasian di Prato. Alle 19, convocato da Ferruccio Saro si terrà l’incontro dal titolo: “Il Friuli Venezia Giulia verso il futuro: proposte oltre la crisi”.

Ufficialmente si parlerà di quali azioni potrà intraprendere la Regione per contrastare gli effetti negativi della congiuntura, in particolare nell’area delle tre ex province di Udine, Pordenone e Gorizia, perché Trieste se la cava un po’ meglio. Si discuterà delle strategie per rilanciare, avvalendosi degli strumenti garantiti dalla specialità della nostra Regione, le politiche per l’economia e per il lavoro. La relazione centrale sarà tenuta dall’economista Fulvio Mattioni, chiamato a illustrare, numeri alla mano, lo scenario economico regionale.

Ma è facile prevedere, visti i successivi interventi, che, si affronterà anche il tema del futuro del centro-destra.

Oltre al Consigliere regionale di Progetto Fvg per un Regione Speciale – AR Emanuele Zanon, la scaletta vede la presenza di esponenti di tutti i territori della Regione, che parleranno di quanto successo in questi giorni nell’area moderata dello schieramento che sostiene il Presidente della Regione Fedriga, e delle prospettive e aspettative di costituzione di un soggetto politico nazionale che diventi la casa dei moderati, per affrontare la grave crisi economica, sociale e di rappresentanza che sta vivendo il Paese. Le conclusioni sono affidate a Giuliano Castenetto.

Il futuro sarà sicuramente interessante e ancora una volta il Friuli Venezia Giulia potrà essere Laboratorio politico anticipatore di ulteriori sviluppi.