Il Fvg approva il bilancio consolidato del 2020

Il risultato dell'esercizio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia legato all'anno 2020 è pari a 357.583.530 euro. Nel 2019, invece, era stato di 238.835.517.

Lo ha annunciato l'assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli, nel corso dei lavori della I Commissione consiliare, presieduta da Alessandro Basso (FdI) e riunita a Trieste nell'emiciclo di piazza Oberdan, che successivamente ha espresso parere favorevole a maggioranza (nessun voto negativo, astenute le Opposizioni) sul Bilancio consolidato della Regione Friuli Venezia Giulia 2020 che approderà in Aula martedì 23 novembre.

Relatore di Minoranza per il Consiglio regionale sarà il consigliere Roberto Cosolini (Pd), mentre quello di Maggioranza sarà lo stesso presidente Basso che, nella seconda parte della seduta, ha assunto anche l'incarico di presentare in futuro all'Aula i contenuti della Relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel 2020 dalla Regione Fvg e sulle tecniche di quantificazione degli oneri, realizzata dalla sezione di Controllo della Corte dei conti regionale.

L'espressione di voto da parte dei commissari, nel corso di una seduta alla quale erano stati invitati anche i presidenti delle altre Commissioni permanenti, è stata preceduta dall'illustrazione da parte dall'assessore Zilli, che ha premesso come il bilancio consolidato costituisca "la situazione economica, finanziaria e patrimoniale di tutti i soggetti compresi nel perimetro di consolidamento e relativi al 2020. Con questo strumento, dando applicazione alla legge sull'armonizzazione dei bilanci, rispondiamo all'esigenza di trasparenza e omogeneità delle informazioni che riguardano i soggetti pubblici afferenti il nostro perimetro di analisi".

"Abbiamo ovviamente cercato di offrire chiavi di lettura dei dati che siano omogenee, dando copertura alle carenze informative dei bilanci che sono proprie quando vengono considerati in modo disgiunto. I singoli Enti - ha aggiunto - hanno trasmesso tutti i dati alla Ragioneria e le voci dello stato patrimoniale del conto economico sono state valutate secondo i criteri della normativa civilistica".

"Il processo di consolidamento - ha concluso Zilli - si è articolato nelle classiche tre fasi: aggregazione dei bilanci, contabilizzazione delle registrazioni contabili e inclusione delle stesse con l'evidenza dei risultati. Abbiamo raccolto i suggerimenti presentati dai consiglieri lo scorso anno, realizzando tabelle chiare e complete che evidenziano un risultato di esercizio consolidato per il 2020 pari a 357.583.530 euro".

Nel corso della discussione generale sono intervenuti Cristian Sergo (M5S), il dem Cosolini e Furio Honsell (Open Sinistra Fvg) che hanno chiesto chiarimenti rispettivamente su Friulia, PromoTurismoFvg e Insiel. Honsell, inoltre, ha allargato il discorso al tema degli Enti di decentramento regionale (Edr) e sul patrimonio a loro disposizione.

Per quanto concerne la relazione della Corte dei conti, invece, Zilli ha espresso l'opinione che "alla fine del percorso, dopo aver risposto punto per punto alle osservazioni avanzate dall'organo nel mese di luglio, credo di poter manifestare un giudizio assolutamente confortante e soddisfacente. Abbiamo lavorato su dettagli che aiutano l'Amministrazione regionale a migliorare, rinforzando anche il ruolo del Cr sulla produzione normativa". L'assessore ha quindi sintetizzato alcuni profili problematici emersi dalle valutazioni della Corte, completando l'intervento con la descrizione delle puntuali repliche avanzate insieme ai suoi uffici.

"Tutte le azioni intraprese - ha commentato Zilli - si sono rivelate necessarie per riprogrammare le azioni di politica economica, soprattutto durante l'emergenza, utilizzando tecniche necessarie per razionalizzare l'impiego delle risorse disponibili che vanno rimodulate nel corso dell'anno. E, in particolare, davanti a eventi imprevedibili come una pandemia. I moduli rivisti non toccano tutte le voci del bilancio della Regione e rimangono comunque indenni quelle che devono essere inderogabilmente salvaguardate".

Su questo tema ha preso la parola il capogruppo dem Diego Moretti che, insieme a Cosolini, ha ricordato come alcuni dei rilievi avanzati dalla Corte dei conti corrispondano "a questioni da noi già segnalate in questa stessa sede".