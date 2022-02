Il Fvg dichiara guerra alla criminalità ambientale

La Giunta del Friuli Venezia Giulia, su proposta dell'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente Fabio Scoccimarro, ha approvato lo schema del protocollo di intesa per la fruizione telematica della banca dati dell'Albo nazionale gestori ambientali. "L'obiettivo dell'intesa - ha spiegato Scoccimarro - è di attivare una proficua circolazione di informazioni e di dati a supporto delle attività pianificatorie e delle azioni per contrastare fenomeni di criminalità in campo ambientale. Siamo consapevoli dell'importanza che riveste l'informazione veicolata dai dati riguardanti le autorizzazioni alla gestione dei rifiuti, relativi all'impresa ed ai suoi requisiti tecnici (veicoli, attrezzature, tipologia e quantità di rifiuti trattati) nella lotta alla criminalità e i dati ambientali prodotti dalle imprese, che l'Albo metterà a disposizione, saranno un rilevante sostegno per contrastare i fenomeni di illegalità nel settore ambientale".

"Il protocollo - ha aggiunto l'esponente della Giunta Fedriga - va incontro alle imprese che agiscono nel rispetto e nella tutela della legalità salvaguardandole da rischi e infiltrazioni della criminalità organizzata, sempre più insidiosi e pericolosi. La consultazione dell'albo in tempo reale consentirà di sapere se un determinato soggetto sia autorizzato a compiere un'operazione di trasporto o più genericamente un conferimento. La risposta fornita è corredata da un'impronta digitale che la rende immodificabile".

"Si intende quindi rafforzare l'azione a favore della legalità - ha concluso Scoccimarro - interessando un settore particolarmente delicato come quello delle autorizzazioni per il trasporto, per l'intermediazione dei rifiuti e per le bonifiche anche di siti contenenti amianto".

Il protocollo sarà firmato a breve dalla Regione Fvg con il Comitato dell'albo nazionale, la sezione regionale Friuli Venezia Giulia del medesimo albo e la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura Venezia Giulia.