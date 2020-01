Il Fvg investe su sicurezza e presidio dei confini

"Sul fronte del potenziamento delle politiche di sicurezza in Friuli Venezia Giulia ho trovato la massima collaborazione da parte del capo della Polizia, Franco Gabrielli". Lo ha dichiarato il governatore Massimiliano Fedriga al termine di un incontro svoltosi a Pordenone con il prefetto e direttore generale della pubblica sicurezza, presente in Città in occasione di un convegno dedicato alla multimedialità e sicurezza e tenutosi al Consorzio universitario.

Nel cordiale colloquio è stata compiuta una veloce disamina sulle iniziative intraprese dal Friuli Venezia Giulia allo scopo di tutelare l'incolumità dei cittadini, tra cui figura anche il presidio dei confini. Su quest'ultimo argomento Fedriga ha annunciato che, nella giornata di domani, presenterà formale richiesta di incontro a Roma con il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese.

"I concetti espressi dal capo della Polizia quest'oggi a Pordenone non fanno altro che confermare la bontà dell'azione amministrativa compiuta dalla Regione Friuli Venezia Giulia in tema di sicurezza", ha aggiunto l'assessore Pierpaolo Roberti. "L'amministrazione regionale ha già stanziato 500mila euro nel 2019 e altri 1,5 milioni nel 2020 per compiere diversi interventi nel comparto della sicurezza. In particolare con questi fondi provvederemo innanzitutto a compiere un censimento di tutte le telecamere già esistenti e installate, valutandone poi lo stato di conservazione e di funzionamento".

"Successivamente - ha concluso Roberti - si procederà nella messa in rete di tutti i sistemi di videosorveglianza in un'unica centrale operativa, per fare in modo che questo patrimonio possa essere utilizzato al meglio e in maniera efficiente dai comandi delle Polizie locali, dalle Forze dell'ordine e dalla Protezione civile per il monitoraggio del territorio in situazioni di emergenza".