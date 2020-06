Il Fvg lavora per un 'ritorno alla normalità'

Il Fvg è al lavoro per garantire, il più possibile, un ritorno alla normalità per cittadini e imprese. Lo ha ribadito questa mattina il governatore Massimiliano Fedriga, ospite a Mi manda Rai 3. "Ieri abbiamo registrato zero nuovi contagi", ha detto Fedriga. "Nelle ultime settimane, i numeri sono stati estremamente contenuti. La situazione, insomma, è in netto miglioramento. Quindi puntiamo ad adottare tutte le linee guida approvate ieri nel corso della Conferenza delle Regioni, favorendo le riaperture anche delle attività non ancora ripartite".

"Nella prima fase, noi abbiamo adottato misure più restrittive rispetto a quelle nazionali e anche per questo siamo stati la regione meno colpita del Nord Italia. Adesso, grazie ai numeri, possiamo adottare una linea diversa. Naturalmente rimane l'obbligo della mascherina al chiuso e dove non è possibile mantenere le distanze, ma per il resto dobbiamo favorire un ritorno a una vita il più possibile normale".

Per favore la normalizzazione, uno step fondamentale sarà quello dell'apertura dei confini che, nel caso di Austria e Slovenia, dovrebbe concretizzarsi la prossima settimana. "Abbiamo operato anche come Regione con i Governi di Vienna e Lubiana per agevolare le aperture. Per il Fvg, infatti, quello delle frontiere non è solo un tema economico. Noi abbiamo cittadini che vivono sul confine. E la chiusura ha compromesso la vita quotidiana di molte persone, abituate a spostarsi da una parte all'altra della frontiera".

Guardando proprio all'economia, Fedriga ricorda che "stiamo vivendo una crisi globale del sistema. In questo momento, il comparto del turismo è quello che preoccupa di più. Il Fvg è molto legato all'estero: il 50% delle presenze arriva da Austria e Germania. Quindi, dobbiamo comunicare che il Friuli Venezia Giulia non solo è una bella regione, ma è anche estremamente sicura. E anche l'Italia è molto più sicura di tanti altri Paesi, perché noi abbiamo fatto i tamponi andando a cercare davvero i contagi e abbiamo comunicato in modo trasparente i numeri".

Non può mancare una 'stoccata' all'App Immuni. "Ricordo che noi eravamo pronti a lanciare la nostra applicazione, che faceva in modo digitale quello che oggi si fa in maniera analogica, ovvero tracciare i contatti delle persone che sono risultate positive. Per problemi di privacy, Immuni rischia di fare più danni che benefici perché il Sistema sanitario non è informato. La comunicazione arriva solo al diretto interessato e non c'è modo di ricostruire la mappa dei contatti. Quindi, si rischia di creare il caos o il panico", conclude Fedriga.