Il Fvg monitora le gelate notturne

"Le recenti previsioni metereologiche sono state più che affidabili: purtroppo, delle improvvise gelate notturne hanno attaccato soprattutto le colture più pregiate della nostra agricoltura". Lo afferma il consigliere regionale Alberto Budai (Lega), che in una nota commenta le ultime repentine gelate registrate in Friuli Venezia Giulia.

"Ad essere duramente colpite - aggiunge Budai - sono in primo luogo le vigne e i frutteti. Come non bastasse la già gravissima emergenza sanitaria in atto, queste temperature al di sotto della norma stanno andando a incidere pesantemente su una situazione già compromessa per il settore agricolo".

"La Regione monitorerà con grandissima attenzione - assicura l'esponente di Maggioranza - l'evolversi della situazione e nel frattempo ritengo opportuno ci si attivi affinché, se necessario, si possa garantire un'efficace e tempestiva assistenza tecnica per far fronte alle gelate tardive".