Il Fvg Pride si presenta... e scoppia la polemica

Nemmeno il tempo di annunciare l'edizione 2021 - con il primo evento transfrontaliero tra Gorizia e Nova Gorica - che sul Fvg Pride scoppia la polemica. Ad aprire la querelle il sindaco del capoluogo isontino, Rodolfo Ziberna. “Qualche anno fa lo scrittore Aldo Busi, parlando del Gay Pride, disse che al posto delle paillettes avrebbe voluto che i dimostranti sfilassero con le tute da lavoro e oggi ancora di più tale affermazione mi sembra azzeccata”.

“Condanno risolutamente l’omofobia e tutto ciò che è discriminazione e violenza – chiarisce Ziberna- , perché libertà significa anche poter amare chi si desidera, indipendentemente dal sesso e proprio per questo ritengo che l’ostentazione provocatoria e superficiale tipica dei Gay Pride rappresenti una mancanza di rispetto verso chi vive quotidianamente questa realtà, anche pubblicamente, senza sentire il bisogno di scendere in piazza con atteggiamenti che, a volte, rasentano il ridicolo e tendono a rimarcare una diversità che, per il sottoscritto e per la stragrande maggioranza degli italiani non esiste".

"Tanto più oggi, di fronte a una situazione drammatica, in cui i diritti al lavoro di tantissime persone non vengono rispettati e ci si ritrova di fronte a migliaia di aziende a rischio chiusura, con ripercussioni occupazionali che toccheranno indistintamente etero e gay preferirei manifestazioni in cui non ci siano divisioni basate sulle preferenze sessuali bensì unitarie e caratterizzate da obiettivi che riguardano i diritti di tutti i cittadini. Così si abbattono veramente i confini mentali”, conclude Ziberna.

"Mi auguro che il Fvg Pride venga dirottato in altro luogo, un evento del genere non ha niente a che vedere con Gorizia né con il programma culturale di GO2025", è il commento del consigliere regionale Diego Bernardis (Lega), che esprime "forte contrarietà rispetto all'ipotesi che l'evento possa coinvolgere anche il capoluogo isontino".

"Una città come Gorizia - prosegue l'esponente leghista - ovvero un modello culturale e transfrontaliero, segnata da eventi bellici mondiali e contraddistinta da magnificenze mitteleuropee e di ispirazione asburgica, oltreché dalla forte identità friulana e da eccellenze agroalimentari e produttive, non ha nulla a che vedere con un evento dove le tendenze sessuali vengono spettacolarizzate anziché rivendicate".

"Fermo restando il rispetto per ciascun credo e orientamento sessuale delle singole persone e dei singoli cittadini, sarebbe davvero deludente e incompatibile se un evento come il Fvg Pride si svolgesse fra quelle città che recentemente si sono viste riconoscere il titolo di Capitale europea della cultura 2025", conclude Bernardis.