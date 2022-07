Il Fvg studia il rinnovo del protocollo per sicurezza e salute

"La sicurezza e il mantenimento della salute sul luogo di lavoro sono una priorità per la Regione che, in un'azione sinergica, unendo soggetti pubblici, parti sociali ed enti bilaterali, intende dare rinnovo al Protocollo di sicurezza siglato a inizio 2019 per il periodo 2022-2025". Lo ha spiegato l'assessore regionale al Lavoro, Formazione e Istruzione, Alessia Rosolen, che questa mattina ha preso parte in videoconferenza alla riunione del Comitato di pilotaggio sulla sicurezza, incontro che ha visto la partecipazione anche della Direzione Salute e dei referenti regionali dell'Inail per l'illustrazione dell'andamento degli infortuni e delle malattie professionali in Friuli Venezia Giulia dal 2016 al 2022.

Obiettivo dell'incontro di oggi è quello di arricchire il protocollo illustrato preliminarmente stamani con le migliorie e i suggerimenti che i portatori di interesse sapranno dare per rendere questo importante strumento più efficiente, efficace e aderente alle esigenze, necessità e problematiche dei lavoratori. Sono oltre 40 gli enti pubblici, le parti sociali e gli enti bilaterali che hanno aderito all'iniziativa e che concorreranno alla definizione del Programma 2022-2025 per il consolidamento e il miglioramento delle attività a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

"Sono cinque le principali linee di intervento - ha spiegato Rosolen - previste dal documento che comprendono azioni di programmazione in materia di cooperazione e scambio informativo per la cultura e la legalità nei luoghi di lavoro, interventi a favore delle Casse edili per progetti in materia di sicurezza, percorsi per la promozione e la diffusione di buone prassi per lo sviluppo della responsabilità sociale d'impresa e del secondo welfare, percorsi formativi e azioni di sensibilizzazione rivolte agli studenti e ai docenti in tema di sicurezza sul lavoro".

"Sta decollando in maniera importante - ha continuato Rosolen - il progetto per la promozione e la diffusione nelle scuole della cultura della prevenzione dei rischi sul luogo lavoro; al momento sono 23 le scuole che, in Friuli Venezia Giulia, anche grazie a fondi erogati dalla Regione, hanno inserito il tema della sicurezza sul lavoro nel loro piano di offerta formativa (Pof). Il nostro obiettivo è quello di estendere al maggior numero di istituti questo tipo di sensibilizzazione educativa in classe, per accrescere la prevenzione grazie a una corretta e puntuale formazione tra i banchi di scuola".

Il Protocollo prevede altre linee di intervento che sono incentrate sui percorsi formativi nell'ambito del sistema di istruzione e formazione professionale, dei percorsi di apprendistato e per la qualifica di operatore socio-sanitario; su azioni per sviluppare la responsabilità di impresa e il secondo welfare (a valere sul programma regionale Fse+2021-2027 per un importo complessivo previsto di oltre 2 milioni di euro), e percorsi formativi integrati per il reinserimento lavorativo delle persone disabili.

Le iniziative afferenti alla programmazione sanitaria regionale sono descritte nel Piano regionale della prevenzione 2021-2025, documento che è stato approvato dalla Giunta regionale lo scorso marzo.