Il Fvg studia una nuova legge sull'immigrazione. Ma è polemica

Su proposta dell'assessore regionale all'Immigrazione, Pierpaolo Roberti, la Giunta ha votato oggi una delibera di indirizzo relativa all'avvio dell'iter per l'approvazione di una "nuova legge sull'immigrazione".

"Alla luce delle linee di governo di questa legislatura è necessario rivedere le disposizioni contenute nella legge regionale 9 del dicembre 2015, la numero 31 'Norme per l'integrazione sociale delle persone straniere immigrate' - ha spiegato Roberti -. Diverse le finalità tra cui il supporto e il sostegno alla gestione controllata del fenomeno migratorio. Un obiettivo, quest'ultimo, che si potrà raggiungere favorendo, in tutti i settori della società, la cultura della sicurezza e della legalità, con la promozione di interventi per una corretta e rispettosa integrazione sociale, sanitaria, abitativa e lavorativa delle persone straniere presenti in Friuli Venezia Giulia".

Tra gli interventi previsti, per sostenere la competenza esclusiva dello Stato, ci sono quelli per disciplinare le misure nei settori della sicurezza, del controllo e del contrasto all'immigrazione clandestina, e della prevenzione e del contrasto alla radicalizzazione. Ci sarà poi il sostegno alla lotta contro la tratta e il traffico di esseri umani, il contrasto allo sfruttamento lavorativo e le attività per favorire la parità dei diritti fra donne e uomini.

"Per integrare le politiche attive in materia di immigrazione si guarderà alla disciplina della valorizzazione del pluralismo culturale, linguistico e storico, con riferimento alle comunità straniere di lungo insediamento in Friuli Venezia Giulia - ha aggiunto ancora Roberti -; si affiancheranno gli interventi per i neoarrivati, per il rientro e il reinserimento nei Paesi di origine".

"La nostra regione, come ha rammentato il governatore Massimiliano Fedriga, è area di confine con numerosi punti nevralgici: in primo luogo il porto di Trieste ma anche i valichi che, con l'allargamento dell'Europa, hanno perso la loro caratteristica originaria di filtri - ha detto ancora l'assessore -. Di conseguenza è un territorio che necessita, ben più di altri, di maggiori attenzioni per prevenire l'insorgenza di criticità che pongano a repentaglio la sicurezza dei cittadini".

"Con riferimento al settore dell'immigrazione - ha aggiunto infine Roberti - gli obiettivi indicati nel primo Piano strategico regionale, approvato dalla Giunta nel febbraio 2019, prevedono di contrastare la clandestinità e di attenuare il più possibile l'impatto dei flussi migratori, con l'indicazione di potenziare le attività di 'rimpatrio volontario assistito' e di promuovere azioni di alfabetizzazione degli adulti sui temi di legalità, educazione civica e parità di genere".

“Una nuova legge sull’immigrazione regionale con quanto sta accadendo in Ucraina oggi pare solo inutile propaganda, e non solo perché vorrebbe farla la Lega delle magliette di Putin o Orban. Le ragioni sono decisamente più concrete. In Italia ci sono già 70 mila profughi ufficiali in fuga dall’aggressione russa, più probabilmente verso i 100 mila: lo Stato ha già indicato i presidenti di Regione come commissari straordinari, ha individuato i sistemi di intervento, attraverso prefetti, Cas e Sai implementati con risorse statali, e attraverso la Protezione civile. E allora Fedriga faccia la sua parte, coordini e non lasci soli i nostri Comuni, sindaci, terzo settore e famiglie che accolgono, per le quali quasi sicuramente arriveranno fondi dallo Stato”. Lo afferma il segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli, commentando la delibera d’indirizzo della Giunta Fedriga che avvia l’iter per l'approvazione di una nuova legge sull'immigrazione.

“La Regione sul territorio è assente e allora – ammonisce l’esponente dem - va detto subito: non si sbagli come con la pandemia, ma stavolta si sappia almeno copiare, ad esempio ciò che già stanno facendo con i loro Comuni Regioni come l’Emilia Romagna”.

“Realtà sul territorio hanno già decine se non centinaia di profughi – aggiunge Shaurli - e stanno mettendo in campo l’eccezionale accoglienza e solidarietà delle nostre comunità. Servono loro riferimenti, risposte e aiuti chiari, servono servizi specifici per profughi che sono quasi sempre donne e bambini o persone fragili”.

"Siamo di fronte all'ennesima strumentalizzazione da parte del Partito democratico che non riesce ancora a distinguere il fenomeno immigratorio che necessita di regole e procedure nuove dall'emergenza venutasi a creare con l'invasione russa dell'Ucraina", replica, in una nota, il capogruppo della Lega nel Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Mauro Bordin, evidenziando come "l'approccio alle due questioni non possa che essere diverso".

"Questo è comprensibile - aggiunge l'esponente del Carroccio - soprattutto ai cittadini che, certamente, hanno dimostrato una forte solidarietà e un atteggiamento di responsabilità di fronte alle donne e ai bambini che stanno scappando dalla guerra, mentre gli uomini rimangono a combattere per la propria nazione".

"Sono gli stessi cittadini a pensarla diversamente - conclude Bordin - e a ritenere che l'immigrazione debba essere disciplinata e regolamentata in altro modo".