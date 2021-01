Il Fvg vuole gestire il bollo auto

"La Regione non ha competenza sul bollo auto, la cui gestione è affidata interamente agli uffici dell'Agenzia delle Entrate presenti sul territorio. Va da sé dunque che l'Amministrazione regionale non ha alcuno spazio per legiferare in questo ambito. Da tempo, però, stiamo rivendicando l'acquisizione di questa delega e la gestione del conseguente gettito finanziario. Lo stesso governatore Fedriga, lo scorso ottobre, ha chiesto infatti al Governo di inserire il tema della tassa automobilistica nelle trattative - rinviate al prossimo 31 marzo - sulla revisione dell'accordo bilaterale in materia di rapporti finanziari tra lo Stato e il Friuli Venezia Giulia". Lo ha affermato l'assessore alle Finanze, Barbara Zilli, rispondendo a un'interrogazione durante l'odierna seduta della I Commissione.

Secondo l'Agenzia delle Entrate e l'Aci, il parco veicoli complessivo in Friuli Venezia Giulia ammontava a 1.055.624 vetture nel 2018 e a 1.065.651 nel 2019. Il gettito della tassa automobilistica, invece, nel 2018 era pari a 144.488.373 euro e, nel 2019, a 147.517.040 euro. 1.119.891 è, infine, il numero delle automobili circolanti in Friuli Venezia Giulia a giugno 2020 con un incremento di 54.240 veicoli rispetto al 2019.