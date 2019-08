Il garante cerca un esperto su minori stranieri non accompagnati ma in una settimana cambia idea

Nell’arco di una settimana il Garante regionale dei diritti della persona ha prima avviato e poi ritirato la ricerca di un esperto legale in materia di minori stranieri non accompagnati. Cosa può essere successo? Il bollettino ufficiale della Regione (Bur) del 31 luglio, infatti, pubblicava l’avviso pubblico per “l’individuazione di un esperto legale in materia di diritti umani con particolare attenzione al diritto dell’immigrazione e della protezione internazionale e alla tutela dei rifugiati, al fine dell’affidamento di n. 1 incarico per la collaborazione alla revisione del Quaderno dei diritti 4/2017 sulla condizione giuridica del minore straniero non accompagnato, realizzato nel 2017 dal Garante regionale dei diritti della persona, dal titolo “I minori stranieri non accompagnati - Guida pratica alla normativa” nonché la redazione di un nuovo Quaderno dei diritti dal titolo “Orientamenti per il tutore legale di minori stranieri non accompagnati”.

L’elaborato avrebbe dovuto essere consegnato entro il prossimo 20 ottobre.

Nel Bur successivo del 7 agosto inversione a U e ritiro dell’avviso, che vale anche come notifica per i candidati che nel frattempo avevano presentato domanda.

Il motivo sta nella scadenza del mandato dell’attuale garante, Fabia Mellina Bares, nominata nel 2014 e quindi nelle precedente legislatura. Scadenza fissata per il 10 settembre. L’ipotesi in piedi, in attesa che in consiglio regionale si trovasse un accordo sul successore, era quella di una sua proroga, che però la legge non consente. A quel punto la stessa garante ha valutato di non impegnare con un suo progetto l’inizio del mandato del suo successore, su un tema (quello dei minori stranieri non accompagnati) per altro molto scottante.