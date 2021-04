Il generale Figliuolo a Gemona, 'ripartire come dopo il terremoto'

Prima visita ufficiale in regione per il Commissario straordinario per l’emergenza Covid, il generale Francesco Paolo Figliuolo, accompagnato dal Capo Dipartimento della Protezione civile Fabrizio Curcio.

La delegazione è arrivata intorno alle 11 nella sede della Protezione civile regionale a Palmanova, dove ad attendere Figliuolo e Curcio c’erano il governatore Massimiliano Fedriga (‘liberato’ a mezzanotte dalla quarantena in seguito alla positività del suo portavoce) e il suo vice Riccardo Riccardi, oltre al sottosegretario di Stato per la transizione ecologica Vannia Gava.

Al centro del vertice, a porte chiuse, c’è naturalmente la campagna vaccinale che, a regime, in Fvg dovrebbe raggiungere le 10mila somministrazioni. Altra questione è la possibilità di aprire l'agenda delle prenotazioni anche agli Under 60, per proseguire con l'immunizzazione di una nuova fascia d'età.

"Oggi abbiamo avuto la certezza che possiamo andare avanti in maniera importante con la campagna vaccinale in regione e che, una volta coperta la fascia degli over 65, si potrà procedere, come ha illustrato il commissario, in maniera massiva dai 64enni fino agli over 30". Così il governatore Fedriga, a margine dell'incontro operativo.

"La nostra regione è quella che registra una copertura vaccinale tra le più alte del Paese, ma per raggiungere l'obiettivo di superare l'emergenza è importante che il maggior numero di cittadini aderiscano al piano di somministrazione del siero".

A commento delle espressioni di elogio manifestate dal commissario e dal capo dipartimento per la puntualità dei dati e del report sulla pandemia in Fvg esposto dal vicegovernatore con delega alla Salute Riccardi, Fedriga ha evidenziato come "la Regione abbia agito coerentemente alle indicazioni della struttura commissariale: dando priorità agli anziani e alle persone fragili, agendo con serietà ed evitando sempre la politica degli annunci".

Nel dettaglio, il commissario ha spiegato di voler sottoporre al vaglio del Comitato scientifico un piano che preveda, una volta vaccinati gli over 64 e i fragili, l'apertura - in maniera parallela con punti di somministrazione multipli - a tutte le categorie dai 31 ai 64 anni, in quanto le evidenze scientifiche di casi gravi sotto i 30 anni (senza patologie concomitanti) risultano essere statisticamente irrilevanti.

Per quel che riguarda il flusso dei vaccini, nel mese di maggio si prevedono dai 15 ai 17 milioni di dosi, che permetterebbero di poter raggiungere il target delle 500mila somministrazioni al giorno.

Infine, il sottosegretario Gava, presente all'incontro, rimarcando il cambio di passo determinato dall'insediamento del commissario Figliuolo, ha fornito rassicurazioni sul piano economico in ordine ai ristori che saranno destinati alle Regioni per i costi sostenuti dai sistemi sanitari nell'emergenza.

Il vertice è terminato poco dopo le 13. La visita è, quindi, proseguita nel primo pomeriggio a Gemona, in occasione dell'apertura del nuovo centro vaccinale realizzato all'interno del centro commerciale Le Manifatture. Ad attenderli, all'ingresso della struttura, oltre alle autorità, con il sindaco Roberto Revelant, l’assessore regionale Barbara Zilli e il vicepresidente del Consiglio regionale Stefano Mazzolini, c'era una rappresentanza dell'associazione nazionale Alpini - sezione di Gemona, con alcuni gagliardetti tricolore e la bandiera del Fvg. Prima del loro arrivo era apparso anche un cartello con la scritta ‘Gemona del Friuli 26 aprile 2021 - Finalmente un alpino e non un burocrate’.

"L'hub inaugurato oggi a Gemona del Friuli contribuirà a dare impulso alla campagna vaccinale che prosegue grazie ai tanti operatori sanitari e ai volontari costantemente impegnati ad implementarla; senza questa prima linea, nessun piano vaccinale potrebbe avere successo", ha detto Fedriga durante il punto stampa che è seguito all'inaugurazione del nuovo hub.

Fedriga ha ringraziato per il cambio di passo nella campagna vaccinale impresso dalla nuova struttura commissariale che "permette di proteggere i cittadini grazie alle forniture e all'organizzazione e che, grazie a collaborazione e chiarezza, consentirà di produrre ottimi risultati perché - ha aggiunto -, una campagna vaccinale non è una classifica di serie A: serve serietà, piedi per terra e programmazione. In quest'ottica e grazie alla collaborazione con la struttura commissariale potremo fare passi avanti per superare l'emergenza pandemica".

"Il sito vaccinale inaugurato oggi - ha detto Figliuolo - è organizzato in piena coerenza con il piano nazionale concepito dalla struttura commissariale, laddove si voleva avere una sinergia tra quello che c'è di meglio in Italia". Nel suo intervento ha voluto ricordare il sisma del '76 e le motivazioni della medaglia d'oro al merito civile richiamando la grande dignità, lo spirito di sacrificio e l'impegno civile della popolazione, "capace di porre in essere, da subito, i prodomi per una rinascita, ricostruendo non solo il tessuto abitativo ma anche quello sociale morale ed economico e, come 45 anni fa, la campagna vaccinale deve dare lo slancio per ripartire, per un futuro dell'Italia che sia di rinascita sociale, morale ed economica".

Figliuolo subito dopo l'inaugurazione si è recato con gli esponenti della Giunta del Friuli Venezia Giulia, a deporre una corona d'alloro alla Goi-Pantanali in ricordo dei 29 militari, artiglieri e genieri della Julia, che persero la vita per il crollo della caserma durante l'Orcolat.

"Gemona del Friuli - ha detto Fedriga a margine della cerimonia - ha saputo, come tutto il Friuli, rialzarsi dalla tragedia del terremoto con le proprie forze; questa capacità di rinascita possiamo trovarla anche nell'hub vaccinale che rappresenta uno dei tasselli per la rinascita post-pandemia. Grazie ai sanitari, ai volontari che quotidianamente si mettono a disposizione per dare impulso ad una sempre più massima campagna vaccinale, saremo in grado di riprogettare il futuro".

Anche per l'assessore Zilli "l'inaugurazione rappresenta un momento significativo a ridosso di una ricorrenza molto sentita, il sisma del '76, che ha devastato il Friuli ma che è anche simbolo di ripartenza. Una ripartenza che trova le sue radici nella grande solidarietà dei tanti volontari che continuano a impegnarsi per una fase di rinascita post pandemia".

Quanto al centro vaccinale di Gemona, come è stato illustrato, è espressione di un'alleanza fra la Regione, l'AsuFc, il Comune, la Protezione civile e Banca Intesa che ha messo a disposizione i locali e, come i precedenti, è facilmente individuabile, raggiungibile e sicuro. Si caratterizza per una capacità di vaccinazione non inferiore alle mille vaccinazioni al giorno.

L'area accoglienza è dimensionata per 100 persone con otto postazioni per il controllo della documentazione, consenso e anamnesi e altrettanti sportelli per l'inserimento dati, mentre sono otto i box per le inoculazioni. Completano l'hub, una zona osservazione post vaccinazione e un'area dei servizi (spogliatoi-depositi- area amministrativa).

L'hub, assieme a quello dell'Ente fiera a Martignacco, nell'area di Asufc, si aggiunge agli altri siti vaccinali attivi sul territorio, nelle sedi ospedaliere e nelle sedi distrettuali.

Le risorse umane necessarie per le mille vaccinazioni al giorno, prevedono 18 medici, 16 infermieri/somministratori, quattro operatori di supporto, 20 flussisti, un coordinatore di processo. Per un totale di 30 persone a turno, ovvero 60 per mille dosi.

Oggi nel nuovo centro sono in programma circa 600 vaccinazioni, ha spiegato il direttore generale dell'AsuFc, Denis Caporale.