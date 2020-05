Il geologo Mario Tozzi a 'I giovedì del Patto'

Proseguono “I giovedì del Patto”, la serie di eventi online settimanali organizzati dal Patto per l’Autonomia per contribuire al dibattito sulla ripresa post Covid-19 dialogando con ospiti illustri in stretta interazione con il pubblico della rete.

Dopo le dirette con Luca Mercalli e Angelo Floramo, il protagonista del nuovo appuntamento – giovedì 21 maggio, alle 20.30, sulla pagina Facebook del Patto per l’Autonomia – sarà Mario Tozzi, geologo, divulgatore scientifico e saggista, noto anche come autore e personaggio televisivo.

Si parlerà del Tagliamento, il fiume più naturale d’Europa, con particolare attenzione al rapporto con l’uomo. All’ultimo corridoio fluviale intatto delle Alpi, libero di costruire paesaggi spettacolari e dispensare vita agli ecosistemi che crescono nelle sue acque e lungo il suo corso, Tozzi ha dedicato anche una puntata del programma scientifico di Rai3 “Sapiens”, raccontandone le caratteristiche di unicità dopo averlo in parte ripercorso.