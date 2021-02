Il Giorno del Ricordo in Fvg, per non dimenticare

"Le vittime delle atrocità troppo spesso legate ai totalitarismi non hanno colore e confine ma le urla di dolore trasmesse dal loro forzato silenzio le accomunano in un unico, profondo invito alla pacificazione che, rafforzato dall'inevitabile scorrere del tempo, può finalmente contribuire a comprendere tutte le ingiustizie, trasformando in carica evolutiva quei rancori tramandati di generazione in generazione È infatti giusto rammentare per non ricadere in quell'odio utilizzato per dividere quando, al contrario, il ricordo e la memoria devono essere vissuti come un passo decisivo verso l'Europa dei popoli e non delle ideologie. Teniamo ben presente, allora, che i carnefici del passato non hanno eredi. Solo in questo modo renderemo veramente omaggio a tutte le vittime, siano esse del nazifascismo, del comunismo o di qualsiasi altro regime".



È il messaggio che il presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Piero Mauro Zanin, lancia in occasione del Giorno del Ricordo che, a poco più di una settimana dal Giorno della Memoria dedicato a chi ha subìto gli orrori della Shoah, riversa attenzione e commozione sull'eccidio delle Foibe.



"La giustizia che invochiamo - aggiunge Zanin, confermando la sua presenza alla cerimonia prevista domani alla Foiba di Basovizza(Trieste) - è come la libertà che pretendiamo per noi stessi: si esaurisce laddove inizia quella altrui. Se è vero che la storia, almeno in prima battuta, è quasi sempre scritta dai vincitori, è altrettanto sacrosanto il diritto a non assegnare valori assoluti ai torti che, a seconda di chi ne ha pagato le conseguenze, sono considerati più o meno importanti in una scala di valori ancora difficile da uniformare e condividere. Ma le vittime sono vittime, sempre e comunque"."Per decenni i morti delle Foibe sono stati derubricati, costretti quasi alla clandestinità mediatica e perfino negati dalla nebbia storica. Questo non accade più e mai più dovrà accadere per qualsiasi tragedia, affinché sia chiaro a tutti - conclude il presidente del Cr Fvg - che non c'è differenza tra sangue di vinti e vincitori quando a perdere al cospetto degli orrori è sempre l'umanità intera"."Per conoscere le proprie radici. Per definire la propria identità. Per avere gli strumenti per costruire il proprio futuro. Per queste ragioni, la celebrazione del Giorno del Ricordo, il 10 febbraio, merita attenzione e consapevolezza. E la Regione ha sostenuto con convinzione i progetti presentati sul territorio: la pandemia toglie molte possibilità, ma non può sbarrare il passo alla conoscenza".Così, assessore regionale all'Istruzione, ha evidenziato che ""i giovani che per età non possono avere memoria non devono perdere il ricordo di quanto avvenuto. Spetta a noi mettere loro nelle condizioni di conoscere e apprendere, affinché possano, proseguendo nel loro percorso di maturazione, essere forti nella loro identità"."Il Covid-19 - ha affermato l'assessore regionale - continua a disseminare ostacoli lungo il percorso di crescita quotidiana dei ragazzi e sono particolarmente grata a chi ha avuto la forza di predisporre una proposta didattica di spessore, per quanto il raggio di manovra sia inevitabilmente ridotto rispetto agli anni passati. La proiezione di documentari e filmati, l'effettuazione di attività ad hoc, gli approfondimenti storici e culturali mediante testimonianze e ricerche costituiranno per i ragazzi un valore aggiunto per il loro bagaglio didattico".Iniziative in tal senso saranno offerte dai. Il programma propone un calendario ricco e contempla il coinvolgimento di associazioni culturali, la creazione di video, contributi musicali anche in ricordo di, rappresentazioni al cinema e in teatro, viaggi guidati nel rispetto delle normative vigenti, approfondimenti e testimonianze, iniziative finalizzate a ricordare i legami di storia e tradizione con Istria e Dalmazia da parte di questo territorio.Rosolen ha manifestato "un plauso particolare alla Montessori di Trieste per la costituzione di un percorso virtuale molto suggestivo e significativo" e ha ringraziato l'attività legislativa del Consiglio regionale sul tema, con riferimento particolare, in questa circostanza, alla legge regionale 4 del 2020."La revisione della legge sull'Istruzione - ha concluso Rosolen - ha permesso di dare uno spessore istituzionale a queste celebrazioni, per questo mi sembra corretto e doveroso ricordare il contributo del Consiglio regionale. Il Giorno del Ricordo è una solennità civile per tutta Italia, ma è evidente che questo territorio ha una sensibilità particolarmente pronunciata nei confronti di quanto avvenuto e spetta alle istituzioni incanalare il patrimonio di ricordi, testimonianze, sofferenze e dolori nell'alveo di un'offerta didattica consapevole, equilibrata e matura"., nell'aula dei Gruppi palamentari, alle 11, si terrà un evento istituzionale dedicato alche vedrà la partecipazione del Presidente della Repubblica,, con interventi di, presidente del Senato, il presidente della Camera, professore emerito di Diritto, costituzionalista originario di Parenzo al vertice della Federazione delle associazioni degli esuli.